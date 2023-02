Una mujer italiana medieval se operó el cráneo varias veces, según un estudio

Foto: Micarelli et al., International Journal of Osteoarchaeology 2023 / Cortesía

Un cráneo perteneciente a una mujer de la era bizantina en el centro de Italia muestra signos de haber sido manipulado quirúrgicamente en al menos dos ocasiones distintas.

Al informar sobre el hallazgo en un nuevo estudio, los investigadores informaron que la “paciente” probablemente se sometió a una serie de trepanaciones (práctica médica que consiste en agujerear el cráneo) para tratar una “condición patológica sistémica“, aunque no pueden decir exactamente qué le pasaba o si las cirugías tuvieron algún efecto positivo.

El estudio de la mujer medieval operada del cráneo fue publicado en el International Journal of Osteoarchaeology.

El cráneo se recuperó de la necrópolis lombarda del Castillo Trosino, que sirvió como cementerio entre los siglos VI y VIII. Tras la caída del Imperio Romano, el sitio se convirtió en un bastión bizantino estratégico y fue habitado por algunas de las familias lombardas más ricas.

Las excavaciones en Castillo Trosino han revelado lujosos ajuares funerarios que incluyen oro y joyería fina, pero los autores del estudio dicen que su nuevo y sorprendente descubrimiento representa “la primera evidencia de una modificación ósea en forma de cruz en un sujeto vivo“.

Aparentemente hecha con una herramienta de raspado de metal con bordes afilados, la cruz contiene un área redondeada de hueso bien curado en su centro. Según los investigadores, dicha curación generalmente demora alrededor de seis meses después de una lesión, lo que sugiere que la mujer sobrevivió al procedimiento.

Sin embargo, un segundo conjunto de “marcas en forma de V” no muestra tal curación, lo que significa que la mujer probablemente murió poco después de esta segunda operación. Sin embargo, no está claro si murió o no como resultado directo de esta cirugía craneal.

“Descubrimos que la mujer había sobrevivido a varias cirugías, después de haber sido sometida a una terapia quirúrgica a largo plazo, que consistió en una serie de perforaciones sucesivas”, explicó la autora del estudio, Ileana Micarelli, en un comunicado.

“La última cirugía parece haber tenido lugar poco antes de la muerte del individuo”, añade el coautor Giorgio Manzi.

También, los investigadores consideraron si las marcas podrían haber sido dejadas por una forma brutal de castigo judicial conocida como “decalvatio”, que implica la mutilación mediante el desprendimiento del cuero cabelludo.

Sin embargo, los registros sugieren que esta pena rara solo se aplicaba a los soldados que desertaban del campo de batalla o a los que comerciaban sin licencia.

Finalmente, se determinó que una explicación médica era la más probable, a pesar de que los investigadores no encontraron evidencia directa de “traumatismo, tumor, trastorno congénito u otra patología”.

