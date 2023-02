Josh y Heather Altman, del reality show ‘Million Dollar Listing’, ponen en venta una mansión en Bel Air

Gracias a las 14 temporadas del reality show ‘Million Dollar Listing’ el público en general a podido ver la vida de los agentes de bienes raíces en Los Ángeles, California. Dos de ellos son Josh y Heather Altman, quienes recientemente han hecho una gran apuesta en el mercado.

Los Altman pusieron en venta una mansión en Bel Air, California, que compraron hace un año. La propiedad entró al mercado de bienes raíces con un costo de $14 millones de dólares, lo que es $8 millones de dólares más del precio que ellos pagaron inicialmente.

Se sabe que la pareja hizo pocos arreglos a la mansión durante el año que fueron propietarios, principalmente porque el lugar no necesita demasiadas reformas porque su construcción data del 2018. Que no hayan realizado arreglos habla bien del estado en el que se encuentra la casa, pero a la vez no justifica su alza de precio.

La propiedad fue construida en un lote de 1.03 acres que se encuentra en una calle cerrada de Bel Air, que además está rodeada por montañas.

La casa principal tiene una extensión de 14,586 pies cuadrados distribuidos en tres plantas con seis habitaciones, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La cocina de la casa es de tipo gourmet con isla central, encimeras de mármol, alacenas color blanco, desayunador y grandes ventanas que hacen que el lugar esté iluminado con luz natural.

Por otro lado, la habitación principal tiene suficiente espacio para una gran cama, sala de estar, vestidor doble y baño privado con todos los lujos.

Adicional hay una casa para huéspedes con su propia cocina y espacios cómodos. También hay un garaje con capacidad para tres vehículos.

En el exterior hay extensas áreas verdes con terraza, piscina de entrenamiento de 70 pies, área de spa, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

