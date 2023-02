Francisca habla de su pelo y responde a quienes la critican: “Ya solté la presión hace mucho”

Francisca amaneció este sábado compartiendo con sus seguidores de Instagram una serie de fotografías en las que aparece con una taza de café en la mano y pijama, disfrutando del dulce despertar en un fin de semana.

“Las mamás necesitamos muuuuuchoooo café en las mañanas”, fue el mensaje con el que Francisca acompañó estas imágenes. Sin embargo, fue su cabello el que se llevó la atención de más de un seguidor de la dominicana y ella se dedicó a responder estos mensajes.

“Que sepas que me encanta las respuestas que das cuando te preguntan, que por qué no te alisas el pelo o por qué no te pones pelucas. La gente le encanta mandar y opinar en la vida ajena. Es de valiente no dejarse llevar por la presión social. Eres guapa en todas tus formas, vas por buen camino”, fue el mensaje que le dejó una de sus seguidoras y la dominicana no dudó en responder.

“Ya solté la presión hace mucho! Y se siente muy bien vivir con esa libertad”, dijo la presentadora de ‘Despierta América’ ante ese comentario.

De esa misma manera la dominicana respondió otros mensajes en los que el público habla de lo mucho que les gusta su corte de cabello.

Francisca tomó la decisión de cortarse el pelo y dejarlo al natural a principios del mes de diciembre de 2022. Luego de este momento que significó un paso importante en su vida, ella dijo.

“Que cada uno haga lo que quiera con su cabello! Que se ponga pelucas, extensiones, lo que le haga feliz! Pero mi sueño sería que NO lo hagan por complacer a una sociedad que llama “malo” “feo” su cabello. O por encajar en unos estereotipos que dicen que un tipo de cabello es más bonito que otro. Dios hace todo perfecto!!! Hagan lo que quieran sabiendo que nuestra esencia es nuestra mejor versión! Nuestra esencia es nuestro súper poder”.

Sigue leyendo: Francisca presume la ‘personalidad’ de su hijo Gennaro y cautiva a sus millones de seguidores con su fluidez al hablar

Francisca regresa a casa con el corazón lleno de felicidad

Francesco Zampogna le dedica un amoroso mensaje a Francisca en San Valentín