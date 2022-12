Francisca enciende las redes tras reconciliarse con su niña interior: “Que cada uno haga lo que quiera con su cabello”

Francisca tomó una valiente decisión y en vivo desde ‘Despierta América’ dio un gran paso para reconciliarse con su niña interior. La presentadora dominicana decidió cortarse su cabello para a partir de ese momento lucirlo completamente al natural.

En su cuenta de Instagram ella compartió imágenes de su nuevo look y escribió un poderoso mensaje para sus millones de seguidores en esa red social. Francisca resaltó que el corte no fue un cambio de look, fue una reconciliación con su pasado para sanar así abrazar sus cicatrices y seguir adelante en la vida con más seguridad y confianza en sí misma.

“Me siento increíble!!! Me siento como que finalmente tome la palabra, me siento liberada. Con permiso de ser!! Mil gracias a todos los que hicieron ese momento tan sanador para mí, como suyo. Gracias a los que entendieron el mensaje de la importancia de abrazar nuestra identidad. Gracias por todas las palabras tan hermosas con las que me han abrazado en las últimas horas”, expresó en principio la dominicana.

Con esta serie de fotos Francisca obtuvo más de 269,000 me gustas en esa popular red social y cientos de mensajes de sus más fieles amigos y seguidores.

“Que cada uno haga lo que quiera con su cabello! Que se ponga pelucas, extensiones, lo que le haga feliz! Pero Mi sueño sería que NO lo hagan por complacer a una sociedad que llama “malo” “feo” su cabello! O por encajar en unos estereotipos que dicen que un tipo de cabello es más bonito que otro. Dios hace todo perfecto!!! Hagan lo que quieran sabiendo que nuestra esencia es nuestra mejor versión! Nuestra esencia es nuestro súper poder”, concluyó la dominicana en su publicación.

La reacción de la familia

Su esposo Francesco Zampogna la esperó en casa y por primera vez vio su nuevo corte de pelo mientras ella estacionaba el vehículo y bajaba la ventanilla. Él se emocionó tanto que su rostro estaba totalmente rojo y sus ojos al borde de las lágrimas. “Felicidades… Estoy feliz por ti”, le dijo con mucha felicidad.

Su hijo Gennaro, de un año, también reaccionó con mucha emoción. El pequeño rápidamente le indicó a su madre que su cabello había cambiado, antes de que se dieran un lindo abrazo y beso.

