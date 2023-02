Henry Martín carga contra Chivas de Guadalajara: “Me iba a arrepentir toda mi vida de fichar con ellos”

El delantero de las Águilas del Club América está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera al ser el firme goleador del torneo Clausura 2023 de la Liga MX; se mostró contento de no abandonar al cuadro azulcrema

El delantero y principal estrella de las Águilas del Club América, Henry Martín, está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera dentro del presente torneo Clausura 2023 de la Liga MX; actualmente se mantiene como el líder goleador del torneo y demuestra que ha logrado superar el mal desempeño que registró durante la temporada pasada.

Martín había perdido su instinto goleador a lo largo de la campaña 2022, lo que le generó la pérdida de la titularidad e incluso su baja dentro de la Selección Mexicana liderada por Gerardo ‘Tata’ Martino para participar en el Mundial de Qatar 2022.

A pesar de esto, a finales del Apertura 2022 inició un despertar que lo volvería a colocar en la cima del club, algo que ha venido demostrado de gran manera en el Clausura 2023. El delantero se mantiene como líder en solitario de la tabla de goleadores con un total de nueve goles, muchos más que los alcanzados por algunos equipos dentro del presente campeonato.

Lo interesante de este hecho es que durante su mala época llegó a ser vinculado con las Chivas Rayadas del Guadalajara, el principal rival de las Águilas.

El equipo estuvo a punto de conseguir la firma del artillero, pero tras pensar bien la situación decidió seguir en Coapa y luchar por demostrar de lo que está hecho; ahora agradece esta decisión y asegura que pasar a Chivas habría sido la peor decisión de su carrera.

“Nunca me ha gustado irme mal de ningún lugar, (si iba a Chivas) no me iba a sentir que fuera yo si tomaba esa decisión de irme, me iba a arrepentir toda mi carrera por haber tomado esa decisión y creo que lo hice perfecto”, dijo en entrevista a Récord.

“Siendo sincero fue difícil la decisión, porque yo estaba mal, para mí hubiera sido muy fácil tomar la decisión más ligera que era irme, salirme de toda la presión, salir de toda la crítica e intentar levantar en otro lugar, tomar confianza en otro equipo y empezar de cero porque aquí la prensa me criticaba, la afición me criticaba, en la cancha no estaba respondiendo y la misma presión externa me estaba matando”, destacó.

Se espera que el rendimiento de Martín continúe mejorando por el resto de la temporada y así pueda volver a ser elegible para la Selección Mexicana, ahora dirigida por Diego Cocca.

Leer también:

– Haciendo historia: Águilas del Club América entrará en la Bolsa Mexicana de Valores

– Nicolás Ibáñez con la responsabilidad de suplir a Gignac en el duelo de Club Tigres ante Atlas

– José Juan Macías se vuelve a lesionar: Chivas de Guadalajara confirma que estará de baja unos nueve meses