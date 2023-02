Veljko Paunovic sobre la lesión de José Juan Macías: “En Chivas estamos consternados”

El director técnico del Rebaño Sagrado se mostró bastante triste por la lesión que sufrió el delantero durante el último entrenamiento que realizó; ahora se ausentará por al menos nueve meses

El director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Veljko Paunovic, se mostró bastante consternado y triste por la reciente lesión que sufrió nuevamente José Juan Macías, quien recayó de la operación a la que se había sometido durante un entrenamiento realizado esta semana.

De acuerdo con la información suministrada por el portal Mediotiempo, el estratega aseguró que todos los compañeros, cuerpo técnico y directiva se sienten bastante mal por la situación de Macías, quien tendrá que estar en recuperación al menos nueve meses más para poder recuperarse por completo de la nueva lesión que sufrió y que imposibilita su regreso para el presente torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

“Todos estamos muy consternados y tocados por este lamentable suceso. Toda la primera plantilla le deseamos pronta y rápida recuperación. Sabemos que va a ser el proceso largo, por eso vamos a estar todos a su disposición para lo que necesite.”, dijo el estratega.

“Yo personalmente hablé con él después de la cirugía y lo he visto muy bien. De sus propias palabras me dijo que entiende que estas cosas pasan y que su primer día de lesión es el primer día de recuperación. Esa actitud me agradó mucho escuchar”, destacó.

Esta se convierte en la segunda lesión de ligamento cruzado que sufre José Juan Macías en menos de un año, siendo la primera el pasado mes de junio de 2022; dicha continuidad pone en riesgo su carrera como futbolista, debido a que se trata de una zona bastante alarmante de la pierna.

“Desde mi punto de vista, creo que JJ es un chaval con tremenda inteligencia, con una capacidad de procesar las cosas, no solo como jugador sino como una persona mayor. Entiende muy bien que en este proceso y lo que le toca vivir, lo que debe hacer es mantenerse positivo y enfocarse en el trabajo. Lamentablemente, esto ha pasado y forma parte del futbol”, comentó.

“Es un motivo más para nuestro equipo para que mañana aprecie todo mundo que salga a jugar, el estar apto para jugar y dar todo a Chivas y a su compañero caído. Mucha suerte y pronta recuperación a nuestro JJ, aquí estaremos peleando por él y ayudándole hasta que pueda volver a jugar con nosotros” finalizó Paunovic.

La noticia complica el desempeño dentro de Chivas de Guadalajara, equipo que ha logrado sobreponerse a esta pérdida y que actualmente se ubica en la quinta posición del Clausura 2023 con un total de 12 puntos.

Leer también:

– Haciendo historia: Águilas del Club América entrará en la Bolsa Mexicana de Valores

– Nicolás Ibáñez con la responsabilidad de suplir a Gignac en el duelo de Club Tigres ante Atlas

– José Juan Macías se vuelve a lesionar: Chivas de Guadalajara confirma que estará de baja unos nueve meses