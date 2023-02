Volvió la luz al Terminal 1 del aeropuerto JFK de Nueva York: lento regreso a la normalidad en feriado Presidents’ Day

Tras 48 horas de interrupción este sábado la electricidad volvió al Terminal 1 del aeropuerto JFK, el más importante de Nueva York, poniendo fin a una emergencia que afectó a miles de pasajeros desde el jueves, complicando la fluencia en el comienzo de los feriados Presidents’ Day y Carnaval.

Las reparaciones eléctricas finales se completaron y se restauró la energía total al mediodía de hoy, anunció la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ). Pero al momento sólo se han reanudado “operaciones limitadas”, mientras se espera una total vuelta a la normalidad mañana domingo, informó la cuenta oficial del aeropuerto en Twitter.

JFK Terminal 1 has advised they will have normal, scheduled flight operations on Sunday, 2/19. — John F. Kennedy Airport (@JFKairport) February 18, 2023

Necessary electrical repairs were completed in JFK Terminal 1 overnight and full power has been restored to the terminal. Safety and security systems are fully functional and other building systems are being tested and brought back online. 1/ — John F. Kennedy Airport (@JFKairport) February 18, 2023

A power outage at JFK Airport forced a New Zealand flight to change its travel plans https://t.co/YsnOrpmTDI pic.twitter.com/juTGnoXlOD— New York Post (@nypost) February 17, 2023

La emergencia comenzó porque un panel eléctrico y un transformador en el Terminal 1 se dañaron como resultado de “una falla en el tablero eléctrico, que además provocó un pequeño incendio aislado (…) que fue extinguido de inmediato”, pero desencadenó un problema de energía.

El tráfico aéreo de ese Terminal 1 representa sólo el 5% de los vuelos del aeropuerto y en su mayoría son de destinos foráneos. El caos coincidió con el comienzo del fin de semana largo por el feriado Presidents’ Day (nacional) y Carnaval (internacional). Algunos aviones fueron desviados y hasta regresados a sus puntos de origen. Aún hoy se insta a los viajeros a consultar con sus aerolíneas directamente para obtener detalles sobre vuelos desde y hacia JFK, antes de dirigirse al aeropuerto.

De los vuelos programados el sábado hacia y desde el Terminal 1, sólo 10 tuvieron que cancelarse. Veintiséis de los 64 volarían según el horario normal. Otros 18 se manejarían desde otros terminales y 10 se enviarían a aeropuertos cercanos, resumió NBC News.

El número de cancelaciones del sábado se redujo significativamente con respecto a los días anteriores, cuando los pasajeros dijeron que estuvieron confundidos acerca de cómo resolver su situación. Fue el último episodio en generar caos en JFK, luego a dos recientes que involucraron el control del tráfico aéreo.