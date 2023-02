Sergio Ramos: “Ya no me sorprende lo de Messi, en el Barça estaba acostumbrado a decidir los partidos”

Vista la rivalidad histórica entre Real Madrid y Barcelona, hace algunos años a cualquiera le hubiera resultado impensado que Sergio Ramos soltara elogios para Lionel Messi, exjugador culé. Pero el destino se ha encargado de juntarles y ahora el español es un aficionado más del argentino.

Luego del partido de este domingo donde el París Saint-Germain remontó al LOSC con un gol de tiro libre de Messi en el 90+5′, Ramos se ha rendido a Lío en declaraciones a Amazon: “Ya no me sorprende lo de Messi. En el Barça estaba acostumbrado a decidir los partidos como lo hizo hoy. Me alegro de que ahora esté en mi equipo”.

Desde la temporada 2022/23, Ramos comparte equipo con Messi y en más de una ocasión a ambos se les ha visto compartiendo y riendo como amigos, muy lejos de aquella rivalidad sembrada cuando jugaban en Real Madrid y Barcelona respectivamente.

El PSG estaba perdiendo el duelo con marcador de 3-2 hasta el minuto 87′ cuando Kylian Mbappé marcó el tanto del empate.

Pero faltaba uno para ganar y fue en ese momento cuando apareció Messi para marcar de tiro libre en el 90+5′ y así conseguir un triunfo 4-3 en el Parque de los Príncipes.

Sin embargo, no todo fue de color rosa para los parisinos. Y es que en el 51′ Neymar tuvo que salir en camilla tras sufrir una lesión en el tobillo de la cual hasta el momento se desconocen los detalles.

