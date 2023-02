Guillermo del Toro sigue triunfando este 2023 tras ganar un BAFTA por ‘Mejor película animada’

El director Guillermo del Toro empezó el 2023 por todo lo alto y es que a inicios del pasado mes de enero recibió un galardón por ‘Pinocho’ tras ser reconocida como la mejor película animada. Sin embargo, no sería lo único porque el pasado 19 de febrero se llevaron a cabo los British Academy Film Awards en su edición 76.

El también guionista mexicano estaba nominado en la categoría ‘Mejor película animada’, estatuilla que le fue otorgada por el trabajo que realizó con ‘Pinocho’, filme que además puede ser disfrutado a través de la plataforma de suscripción Netflix.

“La vida es el viaje. El amor es la recompensa. Nos complace anunciar que (Pinocho de Guillermo del Toro) es la ganadora del BAFTA en la categoría de película animada. ¡Felicitaciones a todo el equipo por este logro!”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en la red social de la camarita.

“Oscar aquí vamos”, “Felicidades stop-motion no es un arte perdido”, “¡Muchas felicidades a todos! Una de las mejores y más maduras animaciones que he visto”, “Felicidades, del Toro y a todo el equipo de animación y elenco”, “Ahora es hora de que tengas tu Oscar, rey Pinocho”, “Bien merecido”, “Un trabajo lleno de manualidades y amor”, “Bien merecido. Lleno de sabiduría, lleno de perspicacia”, “Bien merecido para todo el equipo, una película extraordinaria. Me enamoré de Pinocho otra vez”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

El mexicano se levantó de su asiento para dar las gracias por este nuevo reconocimiento que recibe por este musical que fue estrenado el pasado 24 de noviembre y que tiene una duración de casi dos horas. Por ello, quiso dar las gracias a algo muy particular, y es que manifestó lo siguiente:

“Quiero agradecer especialmente a Netflix por haber pensado, unos años atrás, que el musical de Pinocho, sobre la vida y la muerte en donde todos mueren al final durante el ascenso de Mussolini, fuera buena idea”.

El también productor y novelista también añadió: “Quiero agradecer a la Academia no sólo por este honor, sino por permitir que nuestra película animada participe en categorías en las que normalmente están permitidas”.

