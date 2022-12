Guillermo del Toro, Taylor Swift y más son nominados a los premios de la Sociedad de Compositores y Letristas

Guillermo del Toro, Taylor Swift, Rihanna y Lady Gaga son algunos de los nominados a los Premios de la Sociedad de Compositores y Letristas (SCL, en inglés), que anunciarán sus resultados el 15 de febrero de 2023.

SCL, que se encarga de reconocer el trabajo de músicos en medios audiovisuales, anunció por medio de sus redes sociales a los nominados de las siete categorías de este año.

“Pinocchio” de Guillermo del Toro recibió dos nominaciones en las categorías de música original destacada y canción destacada para una comedia o musical, esta última de la mano del tema “Ciao Papa”.

Esa canción le ha valido una nominación directa a del Toro junto a Alexandre Desplat y Roeban Katz, y competirá contra temas como “Good Afternoon” de la comedia musical navideña “Spirited”; “Light The Match” de la serie “Central Park”; “Love Is Not Love” del filme “Bros”; y “Now You Know” de “The Al Yankovic Story”.

Cabe destacar que “Pinocchio” está nominada en las categorías equivalentes y a mejor película de animación en los Golden Globes.

Por su parte, Lady Gaga, Taylor Swift y Rihanna, quienes ya se enfrentan en las listas de preseleccionados (“shortlists”) en los Oscar por mejor canción original, vuelven a compartir espacio esta vez nominadas en la categoría a canción destacada para un drama/documental.

Lady Gaga ha sido nominada junto al compositor BloodPop por su canción “Hold My Hand” en la película protagonizada por Tom Cruise, “Top Gun: Maverick”.

Swift representa en solitario el tema “Carolina” de “Where The Crawdads Sing”, mientras que Rihanna, Tems, Ludwing Göransson y Ryan Coogler fueron seleccionados por la canción “Lift Me Up” de “Black Panther: Wakanda Forever”.

En la misma categoría, compite Trent Reznor junto a Atticus Ross por el tema “(You Made It Feel Like) Home” de “Bones and All” y Diane Arren por “Applause” del filme “Tell It Like a Woman”.

En el resto de las nominaciones de la Sociedad de Compositores y Letristas, figuran filmes como “The Banshees of Inisherin”, “Everything Everywhere All At Once” y “The Whale”, producciones favoritas en esta temporada de premios, y series como “The White Lotus” o “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, entre otras.

La ceremonia de entrega de estos premios, que este año celebran su cuarta edición, se celebrará a 15 de febrero en el Skirball Cultural Center de Los Ángeles.

