Joven asegura ser Madeleine McCann, la niña desaparecida hace 16 años en Portugal

Fue en 2007 cuando el mundo conoció el caso de la niña Madeleine McCann, la cual desapareció de manera misteriosa mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Portugal, sin dejar rastro alguno de quién o quiénes pudieron cometer el secuestro.

Kate, la madre de Madeleine, fue quien descubrió que su hija Madeleine no se encontraba en la habitación en donde estaba durmiendo mientras sus padres y unos amigos se encontraban cenando en un local a no más de 100 metros de distancia.

Tras años de investigación en donde se generaron distintas hipótesis, finalmente el caso fue cerrado. Pero fue en 2020 cuando un hombre fue detenido en relación a este suceso, el cual es de nacionalidad alemana y tiene antecedentes de ser un delincuente sexual, por lo que no descartan que él esté detrás de la desaparición de McCann.

Pero ahora la historia ha dado un giro inesperado luego de que en redes sociales una joven de 21 años llamada Julia Wandelt y que radica en Polonia asegura ser Madeleine McCann.

Julia abrió una cuenta en Instagram bajo el usuario @iammadeleineccan, en donde ha compartido una serie de fotos que en teoría comprobarían que se trata de la niña desaparecida en Portugal en 2007. De hecho, la chica pidió ayuda a sus seguidores para contactar a Kate y Gerry McCann, con la intención de mostrarles las pruebas y solicitarles un examen de ADN para comprobarles que ella es la hija a la que han estado buscando durante todo este tiempo.

De acuerdo a la información que ha compartido, la joven cuenta con nacionalidad polaca ya que asegura es adoptada e incluso indicó que comenzó a sospechar que podría ser Madeleine desde hace unos meses, cuando escuchó “algo” que dijo su abuela. Además, considera que realmente la edad que dice tener no es real e incluso podría tener menos años.

En las fotos que comparte en Instagram señala algunas marcas nacimiento que ella tiene y que son muy similares a las que posee McCann.

“No había oído hablar de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Los recuerdos son todos muy borrosos y cuando he tenido conversaciones con mis padres, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema”, comentó Wandelt en entrevista para Daily Star. View this post on Instagram A post shared by Help me, I need to talk with Kate and Gerry McCann (@iammadeleinemccan)

“Después de toda esta confusión, comencé a hacer mi propia investigación, descubrí lo que le había sucedido a Madeleine McCann y comencé a reconstruir las similitudes que compartíamos. Ha sido muy estresante tratar de que la gente me escuche”, agregó.

Extraoficialmente se dice que los padres de Madeleine ya tuvieron contacto con ella y que próximamente se someterán a pruebas genéticas para comprobar si Julia en realidad es su hija.

