Jürgen Klopp: “Necesitamos hacer dos grandes partidos para clasificar, en cambio el Real Madrid no y aun así tiene opciones”

El director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, ha dado su valoración del partido que se jugará el martes 21 de febrero en Anfield contra el Real Madrid por los octavos de Champions, en la cual ha mostrado mucho respeto por el equipo que le ha vencido en dos finales de la competición (2018 y 2022), pero destacando que las caídas se han convertido en experiencias.

“Necesitamos hacer dos grandes partidos para pasar. Si no, no tienes opciones. En cambio, el Real Madrid no lo hace e incluso así tiene opciones. Es la diferencia”, fueron las palabras de Klopp, recordando la pasada final de Champions.

"REAL MADRID NUNCA TIENE MIEDO" Jürgen Klopp, DT del Liverpool, aseguró que el Real Madrid nunca se pone nervioso en instancias decisivas de la Champions League.

El entrenador alemán confesó que no había vuelto a ver la final de la Liga de Campeones perdida el año pasado contra el Real Madrid hasta este fin de semana y la calificó de “tortura”, asegurando que ahora sabe “por qué no la había visto”.

“El problema del Real Madrid es que tratas de impedir que les lleguen pases que puedan jugar con libertad, pero es que si defiendes bien a Vinícius, entonces aparece Benzema o Rodrygo, o quien sea. Luego además está Modric. Son algunos de los mejores del mundo, hay que defenderles de manera colectiva”, dijo.

Klopp sale en defensa de Vinícius

El entrenador de Los Rojos ha alabado al brasileño Vinícius Júnior, indicando que “ya es una leyenda del Real Madrid”, al mismo tiempo que señaló que “nada en el mundo puede justificar el abuso racial que sufre”.

Cabe recordar que Vinícius anotó el único gol de la final de la UEFA Champions League 2022/23, que permitió a los merengues hacerse con el título.



Jürgen Klopp, DT del Liverpool, salió a defender a Vinícius de los actos racistas de los que ha sido víctima en España.



Y de paso, le mandó un halago

