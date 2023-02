La republicana Marjorie Taylor Greene reprocha el viaje de Joe Biden a Ucrania

La congresista republicana, aliada de Donald Trump y una crítica al gobierno de Joe Biden, Marjorie Taylor Greene reprochó este lunes que el presidente de Estados Unidos hiciera un viaje sin notificar a Ucrania para sostener un encuentro con su homologo, Volodimir Zelenski. En ese encuentro se anunció un nuevo paquete de ayuda militar.

Según los argumentos de Marjorie Taylor Greene “Biden prefiere ayudar a Ucrania que a Estados Unidos“, que en estos momentos está pasando por una crisis económica producto de pandemia de COVID-19 y los estragos ocasionados a los mercados internacionales producto de la confrontación ruso-ucraniana.

La republicana publicó en su cuenta de Twitter que los estadounidenses odian a Joe Biden, al mismo tiempo que hizo varias burlas a la forma de vestir de Zelenski que posó en las fotos con su homologo de Estados Unidos vistiendo una franela negra, pantalones de combate y botas, el atuendo que ha usado el líder ucraniano desde inicio de la guerra un año atrás.

Impeach Biden or give us a national divorce.



We don’t pay taxes to fund foreign country’s wars who aren’t even NATO ally’s.



We aren’t sending our sons & daughters to dies for foreign borders & foreign “democracy.”



America is BROKE.

Criminals & Cartels reign.

And you’re a fool. https://t.co/hXeJrikEN6 — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) February 20, 2023

En ese sentido, el republicano Scott Perry comparó en Twitter que la guerra de Rusia-Ucrania es de alguna manera comparable con al crisis migratoria que se desarrolla en la frontera sur de Estados Unidos. Incluso rechazó que Biden se asentara de su país en el Día de Los Presidentes. “No me sorprende que Biden esté abandonando América por Ucrania“, dijo.

“Impresionante de que el presidente Biden pueda presentarse en Ucrania para garantizar que su frontera sea segura, pero no puede hacer lo mismo para Estados Unidos”, dijo. Breathtaking that President Biden can show up in Ukraine to ensure their border is secure, but can’t do the same for America.— RepScottPerry (@RepScottPerry) February 20, 2023

Ayuda militar a Ucrania

Durante el encuentro de Biden con Zelenski se dio a conocer la noticia que Estados Unidos entregará más apoyo logístico, económico y militar a las fuerzas armadas ucranianas. El presidente de Estados Unidos detalló que se entregarán municiones de artillería, sistemas antitanques, equipos de vigilancia aérea y 500 millones de dólares.

Las cuentas registradas y publicadas por Associated Press afirman que a este medio billón de dólares hay que sumar $50 mil millones ya proporcionados durante el primer año de la guerra.

Lea también: