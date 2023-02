Modric sobre su continuidad en el Real Madrid: “Me gustaría seguir por merecimiento, no por mi historia”

A pocos meses de la finalización de su contrato, el croata Luka Modric se ha referido a su continuidad en el Real Madrid, declarando que a nivel contractual no se ha definido nada aun. “Es lo mismo que el año pasado. A estas alturas no hemos hablado y estoy tranquilo”, explicó.

“En mi vida nunca nadie me ha regalado nada y ahora no lo quiero, si el club piensa que debo seguir me gustaría, pero solo por merecimiento, no por mi historia”, fueron las palabras del histórico mediocampista en la rueda de prensa de la previa al partido de Champions del martes en Anfiel contra el Liverpool.

Modric fue una de las figuras en la selección de Croacia durante el Mundial Qatar 2022, consiguiendo el tercer lugar de la competición.

😏 ¡Aquí tienes tu gol, @LukaModric10! 🔥 pic.twitter.com/uftYTB0J7O — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 17, 2023 El Real Madrid presume del estado de forma de Luka Modric.

Modric busca un año más de contrato

Con 37 años, Modric ha demostrado que todavía tiene mucho para dar al Real Madrid y sus números en la presente temporada son una prueba de ello.

El número 10 ha contado para Carlo Ancelotti en La Liga Santander en 21 de las 22 jornadas disputadas hasta el momento, mientras que en Champions tuvo actividad en cuatro de seis partidos.

Así pues, Modric ha hecho público su deseo de renovar un año más, expresando: “Voy a hacer todo lo que puedo, dar mi máximo como siempre parea merecer seguir. No puedo hacer más. Siempre he tenido muy buena relación con el club y no va a cambiar”.

Contenido relacionado



– Jürgen Klopp: “Necesitamos hacer dos grandes partidos para clasificar, en cambio el Real Madrid no y aun así tiene opciones”

– Portero venezolano Dani Hernández cuelga los guantes a los 37 años

– El abrazo viral del uruaguayo Álvaro Rodríguez con sus padres tras debutar con el Real Madrid en La Liga Santander