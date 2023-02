WhatsApp te dejará hacer videollamadas mientras usas otras aplicaciones

Originalmente, WhatsApp se desarrolló como una aplicación con la cual se pretendía sustituir a los SMS para así tener una comunicación escrita más asertiva, lo cual poco a poco le fue llevando a ganar cierto reconocimiento para convertirla muy pronto en la app de mensajería más utilizada.

Conforme ha ido avanzando el tiempo, los desarrolladores de WhatsApp han ido incluyendo a la aplicación diferentes herramientas que la hacen muy útil, como por ejemplo el poder hacer llamadas, videollamadas o intercambiar distintos tipos de archivos con nuestros contactos.

Hoy en día, los usuarios de WhatsApp cada vez se encuentran más hiperconectados por lo que es probable que mientras envían un mensaje o realizan una videollamada están atendiendo algún otro asunto, a través de sus teléfonos celulares o computadoras.

Hasta hace poco, las videollamadas que se hacían en WhatsApp se pausaban si por algún motivo debías salir de la app para buscar algo, ya sea por internet o en los archivos del teléfono. Los usuarios dejaban de ver el video y solo podían escuchar.

Pero esto ha quedado atrás debido a una actualización realizada a la plataforma gracias a una función a la que se le conoce como “Pip” (‘Picture in Pciture).

Esta herramienta permite seguir viendo lo que ocurre al otro lado de la videollamada en un recuadro pequeño que se verá en una de las esquinas de la pantalla. Además, los usuarios podrán estar seguros de que la señal de video no se detendrá a no ser que hayan seleccionado que se pause. De este modo, la otra persona podría no enterarse de que, mientras hablan con ella, están mirando o haciendo más cosas.

Esta opción ha estado disponible el dispositivos Android desde 2018 y fue a finales de 2022 cuando también se implementó para los usuarios de iOS.

