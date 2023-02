Muere a los 28 años el hermano de la actriz Hayden Panettiere

El hermano de Hayden Panettiere, Jansen, falleció esta semana, según múltiples informes. El joven, que también era actor, tenía 28 años. Hasta ahora se desconocen las causas de su muerte.

Jansen, un artista de grafiti que con frecuencia compartía su trabajo a través de Instagram, murió en Nueva York, según varios medios. Antes de esto, el joven siguió los pasos de su hermana en el mundo del entretenimiento, en proyectos para Disney Channel y Nickelodeon a principios de la década del 2000.

Según IMDb, Jansen inició su carrera en 2002 con un papel de un episodio en ‘Even Stevens’. Dos años más tarde, interpretó al gatito Periwinkle en ‘Blue’s Clues’ y consiguió el papel de Joey en la película original de Disney Channel, ‘Tiger Cruise’, protagonizada por Hayden, que ahora tiene 33 años.

El actor de ‘Hope & Faith’ continuó brindando su voz a varios programas infantiles a lo largo de los años, incluida la interpretación de Truman X en la serie animada dirigida por Patrick Warburton, ‘The X’s’. En 2006, obtuvo un papel en la exitosa comedia animada ‘Ice Age: The Meltdown’, interpretando a un joven elefante llamado Shovelmouth Boy.

Un año después, Jansen obtuvo el papel más importante de su carrera al protagonizar la película original de Nickelodeon, ‘Last Day of Summer’. Sus papeles finales fueron en ‘Bart Bagalzby and the Garbage Genie’, de 2021, y ‘Love and Love Not’, de 2022.

Según su cuenta de Instagram, Jansen se centró principalmente en su carrera artística hasta su muerte. A menudo posteaba fotos de sus piezas, que hacía principalmente con pintura en aerosol de colores brillantes.

El pasado sábado 18 de febrero, el nativo de Nueva York compartió dos piezas de su trabajo a través de Instagram. Jansen, quien era el tío de Kaya, la hija de 8 años de Hayden, a quien comparte con su ex Wladimir Klitschko, elogió en más de una ocasión la carrera de su hermana.

A Jansen le sobreviven su hermana, Hayden, y sus padres, Lesley Vogel y Skip Panettiere.