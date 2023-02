Foto inédita de JFK del día de su asesinato es encontrada en una caja de CD en tienda de segunda mano

Un hombre de Texas que compró un CD en una tienda de segunda mano en un pequeño pueblo hizo un descubrimiento sorprendente dentro del estuche: una foto Polaroid del presidente John F. Kennedy el día de su asesinato.

George Rebeles dijo que estaba en Souls Harbor Thrift Store en Ferris cuando decidió comprar The Anthology de Bachman Turner Overdrive en CD.

Rebeles dijo que no abrió la caja del CD hasta aproximadamente un mes después de la compra, y descubrió un objeto dentro que pronto se dio cuenta de que era una foto Polaroid.

La foto mostraba a Kennedy en su caravana en Dallas. La fecha escrita a mano en el reverso de la foto era “22-11-63”, es decir, el día del asesinato de Kennedy.

“Estaba conmocionado. Estaba conmocionado”, dijo Rebeles a WFAA-TV. “Y eso es decirlo suavemente”.

Rebeles dijo que sabía que era un hallazgo inusual en una caja de CD de una tienda de segunda mano.

“Por supuesto, me di cuenta de inmediato de que se trataba de una fotografía inédita. Así que me emocioné”, dijo Rebeles. “Simplemente me pareció extraño encontrarlo en una caja de CD”.

Farris Rookstool III, exanalista del FBI e historiador de JFK, dijo que la foto parece haber sido tomada cuando la caravana salía de Love Field, a una buena distancia del lugar del asesinato.

“Solo espero que alguien mire esto y diga: ‘¿Sabes qué? Es muy bueno tener algo de la historia, ver algo que nadie ha visto en probablemente 60 años'”, dijo Rookstool.

Rebeles dijo que aún no ha decidido si quedarse con la foto o tratar de vendérsela a un coleccionista.

La Administración Nacional de Archivos y Registros publicó casi 13,000 documentos relacionados con el asesinato de Kennedy en diciembre de 2022, en cumplimiento de una orden ejecutiva del presidente Joe Biden.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el 97% de la colección Kennedy ahora está disponible para el público.

