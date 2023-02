La Casa de los Famosos 3: Aylín Mujica recuerda cuando pasó hambre por falta de dinero

Aylín Mujica es una actriz de origen cubano que llegó al mundo de la actuación gracias a que Florinda Meza la descubrió. Para ese momento Mujica era sólo bailarina y trabajaba en México gracias a una oferta laboral que le permitió buscar un mejor futuro para la familia que tenía en ese entonces, conformada por su esposo y su primogénito.

En México no fue fácil, ella estaba labrándose su camino sola, y gracias a “la curva de la vida”, dinámica de La Casa de los Famosos, el público ha podido conocer un poco más sobre la historia de esta protagonista y villana de telenovelas. En conversación con Héctor Sandarti, Aylín dijo: “Me salté un poco todo el trabajo que pasé en México, pasé hambre… no tenía dinero“.

La cubana fue muy enfática en decirle a Sandarti que sobre sus inicios en México haciendo castings y demás no quería hablar, porque son temas que tiene con candado ya que le hace mucho daño recordar.

En “la curva de la vida”, Aylín reveló la razón por la cual entró a La Casa de los Famosos y es que aún cuando quiere ganarse los $200 mil dólares, también es cierto que pretende madurar y crecer como persona, ya que afirma ser una mujer “llorona” y esto es algo que desea modificar de su personalidad, reconoce que no es malo, pero quiere ser más fuerte, tanto como su hija Violeta.

Héctor, como “host” del programa quiso indagar, motivar a que Aylín se abriera un poco más y ella no quiso hacerlo del todo, pero sí dejó que caer que en esos momentos de oscuridad la pobreza fue un factor determinante, la falta de oportunidades y la ausencia económica la marcó.

“Fueron momentos muy oscuros, que no tenía ni teléfono para llamar a mi familia. No quiero recordar eso, la verdad”, dijo la cubana. Y ojo, hay que tener mucho temperamento y fuerza para rehusarse a contar algo que sabes puede solidarizar al público contigo, sin embargo, ella se conoce y sabe qué heridas puede abrir o dejar cerradas.

