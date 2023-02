Steven Spielberg recibió el Oso de Oro Honorífico en el Festival de Cine de Berlín

El cineasta estadounidense Steven Spielberg recibió hace poco el Oso de Oro Honorífico en el Festival de Cine de Berlín, también conocido como Berlinale. El director de grandes éxitos de Hollywood pronunció un discurso que ha sido reseñado por medios en todo el mundo.

Spielberg tiene en su haber tres premios Oscar, nueve Globos de Oro y 12 Emmys. También es considerado como una leyenda viviente y reconocido por ser el hombre que cambió la forma de ver la industria del cine.

Este año ha estado presente en varias de las premiaciones más importantes por la película ‘The Fabelmans’, en la cual cuenta su propia historia. Sobre este film el director explica: “Era hora de mirar hacia atrás en mi vida temprana al mundo en el que nací y del que salí para poder abrirme camino, cometer mis errores y hacer mis películas. Y porque hice mis películas, puedo estar en Berlín esta noche aceptando este abrumador honor por el logro de toda una vida”.

El cineasta recibió el Oso de Oro Honorífico de las manos de Bono, el vocalista de la banda de rock U2. Spielberg dijo: “Me siento un poco alarmado que me digan que he vivido toda la vida porque no he terminado, quiero seguir trabajando. Quiero seguir aprendiendo y descubriendo y asustándome a mí mismo y, a veces, a ti”.

Spielberg confesó que tiene como objetivo romper el récord del director portugués Manoel de Oliveira, que dirigió su última película con 106 años.

Hasta la lleva ha dirigido alrededor de 60 producciones, entre ellas ‘Tiburón’, film que lo hizo mundialmente reconocido. “He estado dirigiendo durante mucho tiempo, seis décadas, pero siento que dirigí ‘Duel’ y ‘Tiburón’ el año pasado. Mientras haya alegría para mí y mientras mi audiencia pueda encontrar alegría y otros valores humanos en mis películas, soy reacio a decir que eso es un final”.

Bono aprovechó su labor previa a la aparición de Spielberg para confesar que entre todas las películas del cineasta, ‘Sugarland Express’ (1974) tiene un lugar especial en su vida. Dice que ese drama criminal ocupa un espacio importante en su memoria cinematográfica desde el momento en que la vió.

“Esta noche le estamos dando el Oso de Oro a Steven Spielberg por las razones correctas. Pero el logro de su vida no es solo su trabajo. Es su vida real, su familia real. Qué gran honor dar la bienvenida al escenario al visionario que es Steven Spielberg”, dijo Bono.

También te puede interesar:

– Estos son los nominados al Premio Óscar 2023: lista completa aquí

– Premios Oscar 2023: dónde ver online las películas nominadas de este año