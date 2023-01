Premios Oscar 2023: dónde ver online las películas nominadas de este año

El próximo 12 de marzo las estatuillas del Óscar conocerán los nombres de sus dueños. Hoy, día en el que se anuncian a los nominados amanecimos sabiendo que “Everything Everywhere All at Once” lidera las nominaciones. Desde ya te decimos que muchas de las producciones nominadas pueden verse a través de Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o HBO Max.

La agencia de noticias EFE confirmó que la cinta “Everything Everywhere All at Once” de Daniel Kwan y Daniel Scheinert cuenta con once nominaciones en la 95 edición de los Premios de la Academia de Hollywood. Si tú aún no has visto esta cinta y estas interesado en conocer la trama para entender el por qué de todas estas nominaciones, la puedes encontrar por para alquiler en Amazon Prime Video, Filmin, Apple TV y Rakuten.

Según información de elmundo.es, la cinta expone la historia de mujer que se vuelve una super héroe de manera inesperada, que además debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo.

EFE también reporta que al filme de “Los Daniels” –“Everything Everywhere All at Once”-, que está siendo una de las sorpresas de la temporada de premios, le siguen los pasos “The Banshees of Inisherin” de Martin McDonagh y “All Quiet on the Western Front”, de Edward Berger, que registran nueve nominaciones respectivamente.

“Elvis” de Baz Luhrmann parte con grandes opciones también con ocho candidaturas y por detrás quedan “The Fabelmans” de Steven Spielberg con siete nominaciones y la súper taquillera “Top Gun: Maverick”, que aspira a seis estatuillas.

Te recordamos que muchas de las cintas nominadas pueden verse desde ya en HBO Max con suscripción y mediante alquiler en Apple TV, Rakuten y Amazon Prime Video.

Las súper estrellas de pop no quedaron fuera de las nominaciones de este año, pues en la categoría a mejor canción original se encuentran Lady Gaga por “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick”, Rihanna con “Lift Me Up” de “Black Panther: Wakanda Forever”, entre otras.

Hay que agregar que la cinta “Almas en pena de Inisherin” se podrá ver sólo en cine a partir del mes de febrero, específicamente desde el día tres de dicho mes. Otra que podrás ver en el cine y en febrero es “Los Fabelman” que se estrenará el 10. Mientras que la cinta “Tár” ya está en cines y cuenta con cuatro nominaciones al Óscar.

Como añadido te podemos contar que la cinta nominada al Óscar, “Black Panther, Wakanda Forever” podrás verla a partir del 1 de febrero en Disney+.

