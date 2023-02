Empleados de Walmart intentan cobrar $92 dólares a cliente por unos pantalones que solo costaban $4

En un video publicado en TikTok, una cliente de Walmart asegura que los trabajadores de la tienda intentaron cobrarle más de $92 dólares por unos pantalones que en realidad tenían un precio de $4.

En el video de TikTok, la compradora, que se identifica como Chyna (@cottoncandied), relata que halló unos pantalones de piel sintética en la sección de rebajas de Walmart.

Los pantalones no tenían una etiqueta de precio y Chyna no quería hacer un gasto elevado, por lo que solicitó al empleado del vestidor que buscara el precio de los pantalones por ella.

Cuando Chyna consultó con el empleado, este le informó que el valor de los pantalones era de $4 dólares, por lo que decidió adquirirlos. Cuando fue a pagar, le dijo al cajero que los pantalones no tenían etiqueta, pero que otro empleado le había dicho que costaban $4.

Sin embargo, cuando la cajera tecleó ella misma el código de barras del artículo y encontró un precio muy diferente.

“Ella dijo ‘son $92.47’ y yo dije ‘no, no es eso. Y las personas detrás de mí se molestaron porque cuestioné a esta señora que, supuestamente solo por escribir un número, un par de pantalones en Walmart ya cuestan $92. ¿Cuándo ha pagado alguien $92 dólares por un par de pantalones en Walmart?”, dijo Chyna.

Chyna le preguntó a la cajera si podía comprar los pantalones en el servicio al cliente de Walmart, ya que ella no creía que su precio fuera de $92 dólares y quería asegurarse.

Según lo dicho por Chyna, la cajera la acompañó hasta el servicio de atención al cliente de manera poco amistosa y le explicó lo ocurrido al empleado que atendía en ese lugar.

Entonces, el empleado de servicio al cliente ingresó el código de barras del artículo y obtuvo el mismo resultado: $92.47 dólares.

Con la finalidad de solucionar el problema, los dos trabajadores contactaron al empleado del vestidor, quien anteriormente le había dicho a Chyna que los pantalones valían $4 dólares. Fue entonces cuando éste ingresó un número y se reveló el precio real de los pantalones: $4 dólares.

“Resulta que las dos personas que me dijeron que eran $92 dólares no pusieron un cero delante del número o algo así. Así que pagué mis pantalones de $4 dólares y me fui, pero fue como si me consideraran una ladrona y una mentirosa todo el tiempo”, finalizó Chyna.

También te puede interesar:

– 3 trucos que debes usar al comprar en Walmart para ahorrar más

– Ex empleada de Walmart comparte un truco para obtener descuentos en productos de la tienda

– Temu, la aplicación que ha superado a Amazon y Walmart y ya es la número 1 en EE.UU.