Miguel Layún sorprende a las Águilas del Club América con potente respuesta a los mensajes negativos

Miguel Layún se ha convertido en uno de los futbolistas que más ha dividido opiniones dentro del fútbol mexicano a lo largo de los años; a pesar de ser una de las figuras más importantes dentro de la plantilla de las Águilas del Club América el lateral sigue recibiendo constantes críticas por parte de la afición azulcrema.

A pesar de estos ataques, el jugador del cuadro de Coapa aseguró que ninguna de estas palabras le afectan y que al contrario le generan una mayor inspiración para seguir luchando y poder tener mejores resultados en el terreno de juego.

“Dentro de ese trabajo psicológico que he hecho desde ya hace muchísimos años, he encontrado un motorcito, un tanquecito extra de gasolina en esos comentarios que a veces me dan la sensación que pareciera que quisieran verme ya acabado, entonces pues bueno siempre que podemos tener un buen rendimiento para mí es motivo de satisfacción”; expresó en entrevista para Fox Sports.

Durante la entrevista, Layún también aseguró que se sigue superando día a día para poder mantener el mismo ritmo de juego que los jugadores jóvenes y así poder competir con ellos sin ninguna desventaja; sostuvo que este es otro hecho que lo llena de orgullo en su carrera como profesional.

“Para mí es un reto enorme primero porque hay que competir físicamente, por ahí el otro día compartí sino me equivoco las estadísticas de la Jornada 1 y habré estado entre los jugadores que más distancia recorrida tuvieron, entre los jugadores que más distancia en alta intensidad tuvieron, entre los jugadores que más velocidad máxima tocaron, eso para mí es vital”, resaltó.

“He estado haciendo un trabajo muy grande en todos los aspectos, preparándome tanto aquí como en mi casa para poder competir primero físicamente y después en la parte deportiva”, concluyó el jugador de las Águilas.

