Pareja de Michigan ganó $500,000 dólares en un raspadito de lotería y usará el dinero para ayudar al resto de la familia

Foto: New Africa / Shutterstock

Después de haber ganado un premio mayor de $500,000 dólares en el juego instantáneo Black Pearl de la Lotería de Michigan, una pareja del condado de Bay tiene en mente brindar ayuda a su familia.

“Mi esposa y yo amamos jugar a la Lotería y siempre jugamos diferentes juegos instantáneos”, dijo el ganador de 69 años que reclamó el premio.

“Habíamos comprado algunos boletos y mi esposa raspó el juego Black Pearls. Cuando terminó, me entregó el boleto y me pidió que confirmara la cantidad ganadora. ¡Tan pronto como vi el premio de $500,000 dólares, comencé a gritar de emoción! Ambos no podíamos creerlo”.

La pareja afortunada, quienes decidieron mantener su identidad en secreto, adquirió el boleto ganador en la estación de gasolina Marathon, localizada en la dirección 3790 Euclid Avenue en la ciudad de Bay City.

Los ganadores planean usar el dinero para ayudar a su familia y luego ahorrar el resto.

Desde que fue lanzado en agosto, el juego de lotería Black Pearls ha generado más de $16 millones de dólares en ganancias para los jugadores. Este juego de lotería ofrece boletos a $5 cada uno, con premios que van desde los $5 dólares hasta $500,000.

Quedan por entregar más de $15 millones de dólares en premios, incluido un premio mayor de $500,000 y seis premios de $2,000 dólares.

