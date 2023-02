VIDEO: Critican a Alejandro Fernández por coquetear con la modelo Rubia Soares en Viña del Mar

Alejandro Fernández fue criticado durante su participación en Viña del Mar 2023 tras hacer comentarios subidos de tono al recibir su estatuilla de manos de la modelo Rubia Soares.

“Ay, pero qué gaviotota, ¿tú eres la morenaza gaviota?”, se le escuchó decir al hijo de Vicente Fernández.

Acto seguido, el conductor Martín Cárcamo añadió refiriéndose a la mujer con cabello negro: ‘¿Verdad?, se llama Rubia’.

Posteriormente, “El Potrillo” comentó: “Qué ironía”.

Pero la situación incómoda no paró, después de que el famoso levantó su Gaviota y Soares se retirara del escenario, Martín le preguntó a Fernández si le “Temblaban las piernas”, refiriéndose a si estaba nervioso por estar en el evento.

“Algo me está temblando entre las piernas”, señaló entre risas y añadió: “(se siente bien) está fluyendo mucho, más con estas gaviototas que me dan”.

Me quedó dando vuelta lo desubicado q fue Alejandro Fernández anoche, con Rubia.

Y le sumo las acotaciones de Martín Cárcamo y María Luisa, como q revivió el Kike Morandé.#Viña2023 pic.twitter.com/1OkIPBPFRX — Pecosa🤌🏼 (@Pamelnos) February 22, 2023

El video se viralizó en redes sociales y los internautas externaron su molestia.

“Todo iba bien hasta que… llegó el acoso, que incómodo se vio por la televisión me imagino la modelo, como se sintió Alejandro Fernández eso es ACOSO“.

A través de su cuenta de Instagram, Soares dijo que ella no se sintió incómoda y que disfrutó el momento.

“Sé que a muchas mujeres que vieron el Festival, los comentarios del artista les parecieron inapropiados, pero quiero que sepan que no me siento afectada personalmente”.

“Si las personas se lo tomaron mal, yo no. Es una anécdota, es chistoso. Todas las cosas se deben tomar con humor, uno no puede ser tan grave en la vida, con todo, si no se pelearía con todo el mundo, ¿o no?”, aseguró.

