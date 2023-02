Lupillo defiende a Alejandro Fernández por supuesto estado de ebriedad en concierto: “No se me hace justo que lo anden crucificando”

Luego de que hace unos días se hicieran virales en redes sociales imágenes y videos en los que se ve a Alejandro Fernández en presunto estado de ebriedad durante su presentación en el palenque de León, Lupillo Rivera sale en su defensa.

Durante un breve encuentro con la prensa, el hermano de Jenni Rivera aseguró que “El Potrillo” tiene todo el derecho de tomar alcohol en este tipo de eventos, pues es un ambiente que se presta a ello, y destacó que, pese a este incidente, el cantante no dejó de cantar en ningún momento.

“Anda feliz el señor. Hay que dejarlo ser feliz. A mí me gusta cómo canta, la verdad lo felicito y qué bueno que está haciendo show. Para mí, Alejandro es uno de los mejores cantantes que tiene este país y no se me hace justo que lo anden crucificando por unas cositas de más”, dijo Lupillo Rivera.

Hasta el momento Alejandro no se ha pronunciado sobre este nuevo escándalo en su carrera; sin embargo, a la salida de su presentación afirmó ante los medios de comunicación que tiene intenciones de ofrecer un concierto en el Estadio Azteca tal y como hiciera su padre, don Vicente Fernández, hace más de dos décadas.

Lee más de Lupillo Rivera aquí:

Lupillo Rivera sobre el escándalo familiar de Belinda: “Lo que debe hacer un hombre es callar y desearle lo mejor”

Belinda todavía hace brincar a Lupillo Rivera: su público le pide que baile “El Sapito” y esto fue lo que pasó

Doña Rosa está feliz por la casa que pudo comprar gracias a Lupillo Rivera