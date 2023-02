Captan en video momento en que hispano detiene y somete a borracho que impactó fatalmente a agente en Texas y huyó tras choque

El Departamento de Policía de Lake Worth en Texas divulgó esta semana imágenes del momento en que un hispano persiguió y sometió a otro que impactó borracho con su vehículo a un agente y se dio a la fuga.

En las imágenes del incidente reportado en noviembre del 2021, se ve a Justin González corriendo tras el sospechoso, identificado como Dylan Molina, luego de que este impactó al oficial Alex Cervantes, su esposa y dos hijos. Cervantes, de 36 años, falleció, pero el resto de las víctimas sobrevivió.

El 30 de enero pasado, Molina se declaró culpable de homicidio por intoxicación y agresión por intoxicación, y fue sentenciado a 15 años de cárcel, informó la televisora WFAA.

El día del hecho, el 27 de noviembre, Molina, de 27 años, ingirió ocho cocteles con doble porción de vodka en un periodo de tres horas en Fuzzy’s Taco Shop de Lake Worth. La concentración de alcohol era el doble del límite legal permitido, de acuerdo con la Policía.

Segun las autoridades, Molina rebasó un semáforo rojo e impactó al detective de la ciudad de Euless que estaba fuera de servicio y a su familia.

En cuestión de segundos, y según se puede ver en el video, González se lanza tras el conductor, lo somete en el suelo. Al mismo tiempo, otros testigos intentan auxiliar a las víctimas del accidente.

“Tú mataste a alguien. Quédate ahí”, se le escucha repetir a González mientras aguanta a Molina en el suelo.

“Yo no sé cómo tuvo que pasar como pasó”, dijo González a WFAA. “Pero yo sabía que él no iba para ninguna parte. Yo no lo podía dejar ir”, agregó.

González se quería asegurar de que Molina viera lo que había hecho.

“Yo estaba como, ‘ven acá. Tú puedes venir. Ven conmigo para que puedas ver’. Y yo me volteé y cuando me volteé, yo pensé que él estaba detrás de mí. Y después yo le escuché huyendo”, recordó el buen samaritano.

“Yo estaba detrás de él. El no iba a llegar a ningún lado”, relató el hispano. “Yo pienso en lo que pasa todos los días”, añadió. “Yo estaba ahí por una razón ese día”, puntualizó.

Bartender que sirvió los tragos también enfrenta cargos

Además de Molina, Cala Richardson, la bartender de 26 años que le sirvió los tragos a Molina antes del choque, también enfrenta cargos.

Richardson enfrenta un cargo de vender alcohol a ciertas personas una delito menor clase A que podría conllevar hasta 1 año de cárcel y $4,000 de multa.

La venta de alcohol a un borracho está prohibida en el estado por la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas.