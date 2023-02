Carlos Vela sorprende sobre su retiro: “Nunca vas a saber cuándo es el último partido”

El futbolista mexicano y actual figura de Los Ángeles FC, Carlos Vela, está atravesando el que podría ser el mejor momento de su carrera a los 33 años, esto luego de quedar campeón en la Major League Soccer (MLS) y convirtiéndose en una figura inamovible para su franquicia en la venidera temporada.

A pesar de este hecho, el jugador azteca aseguró en una entrevista para Fox Sports que está al tanto de que no le quedan muchas temporadas en las canchas, por lo que intenta disfrutar lo mejor posible su pasantía por el deporte.

En sus palabras alegó que con el paso de los años cada uno de los futbolistas suele disfrutar aún más cada juego en el que participa, debido a que no sabe si podría ser el último de su carrera.

“Ya lo dije el año pasado. Cuando sientes que tu retiro está cerca, simplemente disfrutas cada día. No sabes cuál será el último partido. Disfruto como un niño cuando comienzo a jugar porque sé que no quedan muchas más temporadas. Me siento muy bien. Estoy disfrutando de esto, y ese es el objetivo: hacer que la gente disfrute de mi fútbol”, expresó.

A pesar de este sentir, Carlos Vela relató que se siente bastante bien en el estado físico, por lo que espera mantener el mismo protagonismo para este 2023 que registró a lo largo de la campaña pasada.

“Me siento bien, estoy disfrutando dónde estoy y esa es mi meta, hacer que la gente disfrute con mi fútbol, para mí es una motivación estar sano y estar bien para jugar y mostrar quién soy, esa es mi motivación”, destacó.

Para finalizar, Carlos Vela destacó que el único objetivo de toda la plantilla de Los Ángeles FC es volver a quedar campeón de la liga de fútbol de Estados Unidos, esto debido a que sienten la presión de haber derrotado en la pasada final a Philadelphia Union.

“El objetivo es ganar. El objetivo es ser campeón. Tener los más puntos posibles, tener la mayor cantidad de goles posibles, hacer goles, asistencias cuando jugamos cada partido. El objetivo es el mismo: sabemos que es un año nuevo y que tenemos que trabajar para volver a estar peleando por el título otra vez”, concluyó.

