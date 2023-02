Francisca Lachapel deslumbró con su estilo en Premio Lo Nuestro

Después de lucir su nuevo look con el pelo corto, Francisca Lachapel desfila por la alfombra rosa de Premio Lo Nuestro más feliz y segura de sí misma que nunca.

“Me siento más segura que nunca, más segura que nunca, más bella que nunca porque no hay nada mejor que conectar con tu esencia y dejar que el mundo vea lo que tú verdaderamente eres. Nunca me he sentido tan.. dentro de mí misma como yo ahora”.

Danos un consejo de amor en el mes del amor…

Lo que tienes que hacer es regresar al principio porque en una relación siempre pasan cositas que uno siente como desanimado, enojado, lo que tienes que hacer es regresar al principio. Yo siempre me acuerdo por qué me enamoré de Francesco y así se me quitan la rabia que tenga con él o el enojo o cualquier cosa, así que comunicación y siempre regresen al principio, ¿por qué eligieron a esa persona?.

¿Tú por qué elegiste a Francesco?

Yo lo que recuerdo de él fue que la primera noche que nosotros salimos como bajó… El restaurante estaba en el segundo piso, cómo bajó a recibirme y abrió la puerta del carro la primera vez que me conoció, que íbamos a hablar y todo, y eso para mí fue ¡qué caballeroso!

“Y luego en el lugar, como él trataba a los demás, eso yo dije, este hombre tiene demasiado ‘don de gente’, una gente así segurito que ama a Dios y ya desde ahí yo le eché el ojo y dije ‘ése es el papá de mis hijos'”.

Lee más de Francisca Lachapel aquí:

Francisca luce radiante en Premio Lo Nuestro, pero un detalle atrae las miradas: se toca la barriga como embarazada

Francisca prepara a Gennaro para que no haga bullying: “Me preocupo mucho que mi hijo no sea un abusador”

Francisca luce radiante y le dicen: “Tienes cara de embarazada”