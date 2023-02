Francisca prepara a Gennaro para que no haga bullying: “Me preocupo mucho que mi hijo no sea un abusador”

“Me preocupo mucho para que mi hijo no sea un abusador”… Así, honesta, directa, valiente, Francisca Méndez Zampogna habló sobre Gennaro y lo que ella, con su esposo Francesco, trabajan para que el pequeño en un futuro no le haga bullying a nadie.

‘Despierta América’ le dedicó la mañana en manifestarse cada uno de los presentadores y en cada una de las historias, contra el bullying. En un segmento específico, conducido por Karla Martínez, con especialistas de invitados y víctimas de otros, Francisca, quien estaba para dar su testimonio, comenzó hablando de ella y siguió con su hijo Gennaro.

“La primera vez fue cuando gano ‘Nuestra Belleza Latina’, que fue cuando recibí como una ola de comentarios negativos, donde se me comparaba a mí y a mi mamá, incluso hacían como fotos como que éramos monitos, que como yo gané si era fea“, comenzó contando una Francisca absolutamente diferente a la de hace 8 años, cuando participó del reality de Univision.

Recordemos que de la corona fue directamente a ‘Despierta América’, la productora ejecutiva del show, Luz María Doria, se había enamorado de su historia, su personaje de ‘Mela’, y pidió que su contrato ganador de un año fuera en su programa.

Y eso, que le trajo 8 años de crecimiento y felicidad, también la enfrentó al pánico y la maldad detrás de las redes sociales... “Uno de los que más me marcó, decía qué yo sentía entrar a ‘Despierta América’, y ver que todo el mundo era más bonito que yo. Esa persona incluso me dijo que debería matarme, y yo pensé, no en matarme, pero sí decirle a Luzma, nuestra jefa, decirle yo no puedo hacer eso… Cuando se encendía esa lucecita roja, yo entraba en nervios, me sentía muy mal, empecé a creer que sí, que yo no estaba lista físicamente, ni estaba bonita para entrar en la televisión, que le dieran la oportunidad a otra”, siguió relatando Francisca.

Lo que siguió lo vimos en pantalla: nervios, su auto boicot que se interpretó como que no le interesaba prepararse, y hasta un desmayo en vivo en New York.

¿Cómo lo superó? “En ese momento yo lo que hice fue volver al principio, le conté a mi mamá, a mi gente querida lo que me estaba pasando, y ellos me dijeron quién yo era de verdad, como que no te olvides de esto, Dios no te ha traído tan lejos para que tú ahora te rindas ante tus sueños, tienes que seguir adelante… Lo que hice es que un amigo que tengo, que es como un hermano, se encargó de mis redes sociales, me desconecté por un tiempo, no leí mensajes, me desconecté hasta que me sentí fuerte para regresar”…

Si bien el bullying no cesó, y tuvo momentos muy duros, como cuando le decían de todo durante su embarazo, en donde hasta confesó que pensó en cerrar sus redes sociales, hoy, con el tiempo, con mucho trabajo interior, y con la llegada de Gennaro, su vida es otra, su autoestima y amor propio va mucho más allá, porque ahora tiene a quién darle el ejemplo, su hijo.

Precisamente sobre él le preguntó Karla y cómo lo prepara para enfrentarse al bullying, a lo que Francisca se enfocó no solo en eso, sino en, como te contamos al principio del artículo, que Gennaro tampoco le hiciera a otro bullying.

“Me preocupo mucho para que mi hijo no sea un abusador, me enfoco en criar un niño feliz, un niño con amor, un niño noble. Siempre le hablo a mi hijo de ‘tú puedes’, ‘tú eres valioso’, ‘qué inteligente eres’… Para que él no tenga dudas cuando alguien le diga lo contrario, y que cuando tenga dudas, yo pueda tener la oportunidad de reforzar eso, es lo que yo siento que puedo hacer, que tenga autoestima alta, que se defienda, que siempre se comunique conmigo y con su papá, que somos las personas que lo podemos regresar a su centro”, concluyó.

