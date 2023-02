Los Famosos confesaron en qué se gastan el dinero, en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro

A su paso por la alfombra magenta de la 35 edición de Premio Lo Nuestro, Alejandra Espinoza, El Alfa, Migbelis Castellanos, Tyago y Eva Cedeño confiesan en qué se gastan el dinero.

“Gasto el dinero en tacones. En esta oportunidad me compré estos tacones que son Stuart Weitzman, pero son súper cómodos, pero no mido cuando voy a comprar tacones“, dice Migbelis Castellanos.

Tyago gasta el dinero “en mi familia, en mis amigos. Antes no podíamos ir a ningún lado, no podíamos hacer nada y hoy puedo decirle a mi mamá, a mi hermana ‘¡che, vámonos de viaje a donde sea!’, y nos vamos. A mis amigos puedo pagar una cancha, jugar un partido de fútbol, podemos hacer todas las cosas que antes no se podían hacer”.

Alejandra Espinoza se gasta el dinero “en los programas de televisión que dan como a eso de las once de la noche, que es como que te venden todo, que dicen que va a ser fabuloso y que te va a cambiar la vida, como lo sartenes estos que supuestamente no tienes que usar aceite; o las cosas que te van a cambiar la vida y ya no vas a tener que usar tenaza para el cabello en eso”.

“Casi nada funciona pero bueno, igual lo intento”, añade la presentadora de esta noche. “En lo que le de felicidad a mi familia, y luego a mí”, dice El Alfa.

“La gente cree que yo compro cosas para que vean que las tengo y no, todo lo que yo compro me lo disfruto, me lo gozo y me lo vacilo, cuando ya no lo quiera lo boto o lo regalo”, agrega.

“Soy mucho de cosas chiquititas. Me gustan mucho los accesorios, las cadenitas, soy mucho de aretitos, como se podrán dar cuenta tengo muchos aretitos, me gustan los adornitos que me puedo poner, anillos, pulseritas y demás; ¡eso es lo que me puede matar!”, cuenta Eva Cedeño.

Lee más de Premio Lo Nuestro aquí:

Francisca luce radiante en Premio Lo Nuestro, pero un detalle atrae las miradas: se toca la barriga como embarazada

Nadia Ferreira presume su embarazo junto a Marc Anthony en los Premios Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2023: Lista de ganadores