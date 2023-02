Samira y Paty Navidad se enfrentan en La Casa de los Famosos y estalla el caos: todo por comida

Samira llegó a La Casa de los Famosos para hacerse sentir, y aunque diga que no ha tenido conflicto con nadie, con o sin razón ya protagonizó tres encontronazos dentro del reality, primero con Juan Rivera, después con Rey Grupero y por último con Paty Navidad. Probablemente el más desafortunado de todos fue con Paty, ya que esto la llevó a ser nominada, casi, por toda la casa. Junto a la española también “cayeron en la cesta”: Rey Grupero, Diego Soldano y José Rodríguez.

La pelea de Paty y Samira fue por la comida, sin embargo, todo esto partió de un error de interpretación por parte de la joven amiga de Dania Méndez. El reclamo por la comida que Navidad guardaba no venía a cuenta, ya que los platos apartados habían sido sobras y otros cedidos. Sí, Paty sólo nombró a cinco personas, pero todas éstas son las únicas amantes del picante dentro de la casa. Por esta razón ningún otro habitante se quejó ante la repartición de alimentos.

Samira no se percató de la importancia reinante por parte de los habitantes ante el escándalo. La comida es la actual moneda de cambio dentro de la casa, nadie cede una pizca de alimento si no hay una buena razón detrás, esto tendría que haber alertado a la española, que su acto de “justicia”, como ella lo llama, no venía a cuento.

El público del 24/7 está dividido

Los fans están de acuerdo con la posible salida de Samira y Diego Soldano, pero también quisieran la eliminación de José y Rey Grupero. La lista de nominados, por alguna razón, cuenta con todos aquellos que el público quiere fuera de La Casa de los Famosos. Aunque ya hay muchos que están pidiendo la cabeza de Arturo Carmona y La Materialista.

En orden de salida algunos quisiera que José quedara fuera de juego. La actual división que vive la casa luego de su propuesta de dividir la comida generó descontento en muchos. Y aunque Rey se ha portado “relativamente” mejor en esta semana, hay muchos que no le creen: Pepe Gámez, Raúl García, Juan Rivera, Dania Méndez y Samira lo pusieron en la tabla de nominados, y aunque Madison logró que dos puntos fueran quitados del conteo de Rey, éste no logró salir de la tanda de nominación y esta semana, a menos de que sea salvado por los líderes de la casa -Osmel y Aylín- entrará al SUM.

