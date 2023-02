La Casa de los Famosos 3: Rey Grupero le declara su amor a Aylín Mujica y ella lo pone en la ‘friend zone’

Los días dentro de La Casa de los Famosos y el mismo juego ha ido acercando a Aylín Mujica y Rey Grupero, quien tiene amigos contados con una mano dentro de este exitoso reality de Telemundo. Desde hace mucho tiempo los fans se han dado cuenta de que el interés de Rey por Aylín es genuino, éste siempre la observa y no le gusta que ella muestre interés por otros hombres. Tampoco le gusta que éstos la ronden, de ahí que al principio no se llevara nada bien con Diego Soldano, el nuevo integrante de la casa.

Pese a todo y a todos Rey Grupero ya se sinceró con la villana de las telenovelas y le dijo de frente que estaba enamorado de ella, así sin más se lo dijo. Aylín claramente sonrió con el alma, porque aunque se muestra cauta, parece que ella también está enamorándose del hombre que ha estado con ella en las buenas y en las malas dentro de esta competencia.

Hoy por hoy la amistad entre Aylín y Rey se fortalece. Ambos saben que dentro de la casa muchos no los tragan y si la cubana no hubiese ganado la prueba del líder, esta semana, ella sin duda, sería la siguiente en ir al SUM. Rey no corrió con la misma suerte, ya que él sigue estando en las preferencias del resto de habitantes para salir de la competencia.

Aunque es importantes que éstos recuerden que Aylín podría salvarlo de nuevo, si es que ellos deciden lanzarlo en la tanda de nominados. Además, aunque Osmel sea también líder, el “zar de la belleza” es de los que considera que la presencia del Grupero dentro del show es más que necesaria por el drama, que él tanto disfruta ver de lejos.

