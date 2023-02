Shakira y Karol G arremeten con todo contra sus exs y le dejan mensajes a las nuevas novias en ‘TQG’

La tan esperada colaboración musical entre Shakira y Karol G finalmente salió en lo que es el cuarto álbum de ‘la bichota’. En esta canción, tal como se esperaba el público, las colombianas dedican lapidarias líricas a sus ex parejas, Gerard Piqué y Anuel AA, y a las respectivas nuevas parejas de estos Clara Chía Martí y Yailin ‘la más viral’.

La canción a tan solo 7 horas de haberse estrenado en Youtube con sus respectivo video musical ya tiene casi 5 millones de visitas y es tendencia número 1 en la plataforma digital.

“Te fuiste diciendo que me superaste. Te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, es una de las partes que cantan las intérpretes colombianas en lo que supone su primera canción juntas.

“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito” es otra de las fuertes palabras que expresan en esta canción.

En las redes sociales han dicho de todo tras el estreno del tema. Muchos a favor y otros en contra del tema. Estos son algunos de los mensajes: “Son duras e inteligentes, haciendo dinero”, “A los únicos que molestan este tipo de canciones es a los infieles, a las que han sido amantes y a las “nuevas” que sienten inseguridades x la ex”, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, pero siguen llorando”, “Para los que dicen las lloronas! ¡No las veo así! Las veo empoderadas: ¡más buenas! ¡Más duras! Más level!”, “Pues qué bombazo! La siguen rompiendo, las envidiosas dirán : ay supérenlo! Pero yo digo que ellas son mujeres al poder que empoderan a mujeres del mundo” y “Las más resentidas que hay en el planeta; estas dos viejas ya están es cansonas”, les dijeron.

