Verónica Giraldo Navarro, la hermana de Karol G, tiene una profunda tristeza a pocos días dar a luz

Verónica Giraldo Navarro, la hermana de la cantante colombiana Karol G, compartió a través de sus redes sociales un duro mensaje sobre una situación que la viene afectando desde hace unos días cuando dio a luz a su primera bebé, Sophia.

Giraldo Navarro contó mediante un video que está atravesando una tristeza muy profunda, que no sabe qué le sucede y que a pesar de tenerlo todo y estar rodeada de gente, se siente sola.

“Afortunadamente desde hace 8 días me ha cambiado todo, todo, todo. Yo estaba super bien, yo estaba tranquila, feliz, disfrutando del proceso de Sophia, de todo lo que me rodeaba, pero después de que tuve a Sophia no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón… y cada vez me sentía más sola, o me siento sola, sabiendo que lo tengo todo, no me siento bien, no me siento tranquila, en mi mente pasan muchas cosas aun sabiendo que tengo gente alrededor”, comenzó diciendo la hermana de la intérprete de ‘Provenza’.

La colombiana aseguró que a pesar de que sabe que convertirse en madre conlleva un proceso, se siente triste y no se siente a gusto con su nuevo cuerpo. “Me siento muy triste, veo mi cuerpo y no es igual. Sé que todo era un proceso, sé que todo es pasajero pero me siento muy triste porque yo no quisiera hacer daño, ni lastimar ni herir ni causar tantas cosas, pero uno por mas que trata de sentirse bien, de sentirse acompañado, de decir ‘vamos, Vero, tu puedes’, es como si no te permite…”, expresó Verónica Giraldo Navarro.

Hace unos cuantos días la hermana de Karol G publicó una foto en la que la cantante aparece cargando a Sophia, mientras ella las ve. ”Gracias a la vida porque me ha dado tanto…Muchos momentos captados, pero que se quedan en el corazón… Ellas son mi razón de ser… Sophia, @karolg y @yegiraldo_. Las amo con cada parte de mi cuerpo, alma y corazón”, dijo Giraldo Navarro.

Asimismo, hace pocas horas la mujer recién convertida en madre presumió un video de la pequeña Sophia, que nació sin ninguna complicación. Allí se observa a su madre acariciando la mano de su hija, pero sin mostrar su rostro. “Un amor verdadero y bonito”, dijo ella al respecto.

