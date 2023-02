Dua Lipa luce un enterizo transparente y con escote en su espalda que deja al descubierto su lencería

La cantante Dua Lipa a sus 27 años se roba las miradas no solamente de las personas que se consigue en el camino, también en la red social Instagram donde cuenta con más de 87 millones de seguidores. Además, a ellos siempre los termina dejando sin aliento con el tipo de publicaciones que realiza, así como los vestuarios que decide lucir, pues al final terminan siendo bastante atrevidos y sensuales.

La también modelo británica compartió con sus fanáticos parte de su viaje a Italia. Por ello, decidió posar de una manera sexy, y es que quiso aprovechar el vestuario que tenía puesto porque lució un enterizo transparente y un escote en su espalda que permitía que se le viera toda su lencería.

“Una noche en Milán 🌹 orgullosa de ti @giulianocalza lágrimas felices felices por ti y tu hermosa @gcdswear show”, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos que subió a la red social de la camarita.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que más de 15 mil personas se tomaron el tiempo de dejarle algunas expresiones por uno de los contenidos más recientes que ha compartido en su perfil de la camarita.

Además, varios de los internautas coincidieron en uno de los videos que ella compartió en la galería y es que posó junto a Giuliano Calza y antes de ella despedirse él buscó la manera de besarla en la boca. Sin embargo, la también actriz de una manera amable evitó el incómodo momento y le dio un abrazo antes de dejarlo.

“El tipo se curvó frente a todas las cámaras”, “Lol, maldici**. Me negaron un beso. Pero bien por él, disparando su tiro”, “Ya no soy hetero”, “Apuesto a que Jack Harlow es duro ahora mismo”, “Mi mujer tan bien hermano”, “¿Dónde está Jack?”, “La mujer más hermosa del mundo”, “Guau, guau, guau. Jejejeje lo siento, supongo que tengo ese perro dentro de mí”, “Haciéndonos alucinar”, ” Amamos a nuestra reina”, “Cásate conmigo, me voy a Londres”, “Oye, me gustó tu foto, ¿Por qué no me gustas de vuelta?”, “No le den like a la foto de mi novia”, “Y luego no quieres que esté enamorado de ella”, “Tan hermosa”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

