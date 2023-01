Dua Lipa entre brillos y lentejuelas dejó al descubierto su retaguardia con un hilo dental blanco

La cantante Dua Lipa cuenta con más de 87 millones de seguidores de la red social Instagram y, quiso aprovecharlo con la publicación de algunas imágenes de su vestuario para recibir el año 2023. En la galería de fotos que subió a la aplicación se pudo apreciar que compartió con sus seres queridos.

Lipa lució unos aretes largo, mientras su cabello estaba un poco reccogido. A su vez, causó gran sensación con el vestido que decidió ponerse, debido a que era bastante atrevido y sensual, así se ha dejado mostrar recientemente, mientras que quiso destacar en el último día del año como una mujer seductora.

La particularidad de la que muchos hablaron fue que estaba mostrando la ropa íntima que tenía puesta y, es que se trataba de un hilo blanco que a varios pareció no agradarles.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que sin duda alguna el vestido de Dua causó gran sensación en todas las personas que apreciaron la imagen, pues más de 12 mil personas se tomaron el tiempo para dejar un mensaje sobre su atuendo.

Sin embargo, las impresiones en su gran mayoría fueron bastante negativas y, es que los internautas mencionaron que no entendían cómo para un momento tan íntimo con sus parientes ella decidiera vestirse de esa forma tan “vulgar”.

“Eso está caliente”, “Qué necesidad tiene de en una fiesta tan especial y familiar como Navidad de tener que sexualizar tanto?”, “No necesitas mostar tu ropa interior para ser hermosa”, “¿Qué es este nuevo sentido de la moda?”, “No amor, no la tanga sobresaliendo”, “Quién rasgó ese vestido?”, “Oye, la tanga tenía que ser amarilla”, “Hay una diferencia entre sexy y vulgar y puedes apostar que ella no tiene idea de lo que es”, “Ella es divina, no entiendo este modelito tan vulgar”, “Respétate”, “Ojalá las celebridades femeninas no sintieran la necesidad de tener las piernas abiertas y las bragas mostrando para llamar la atención”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

Te puede interesar:

· Dua Lipa acapara las miradas al mostrar su panty con un vestido transparente en una boda

· Dua Lipa se viralizó en las redes sociales tras realizar un ardiente baile que dejó al descubierto su retaguardia

· Dua Lipa sufrió una estrepitosa caída durante un concierto y arremeten contra ella por aparentemente doblar sus canciones