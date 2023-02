Esta sería la canción que Karol G le dedicó a Feid en su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’

Desde hace muchos meses se rumora que la cantante colombiana Karol G mantiene una relación sentimental con Feid, un cantante colombiano de reggaetón, pero hasta ahora los rumores se han quedado en eso pues de ninguna manera se ha podido confirmar que los intérpretes estén juntos y enamorados.

Pero ahora una nueva ola de rumores los rodean tras el estreno del cuarto álbum de Karol G en el cual hay una canción que se llama ‘tus gafitas’ y que presuntamente estaría dedicada al cantante, de acuerdo a lo que se dice en redes sociales.

Incluso apareció un video en el que se comparan unos lentes que usó Feid con unos que aparece luciendo Karol G en alguna oportunidad y es que en ese clip hasta un paso de baile parecido hacen. ¿Será casualidad?

“Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar

Es obvio que me gustas y no lo puedo esconder

Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás

No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer”, es parte de lo que canta Karol G en ese tema.

Estos son algunos de los mensajes que han dejado los internautas al respecto: “Obvio son pareja … nos haremos los sorprendidos cuando lo confirmen”, Son pareja, pero es mejor que lo sigan teniendo así bajo perfil: hay mucha gente venenosa”, “Ay sí ojalá es más que confirmado, el álbum es su historia y las canciones tienen un orden”, “Obviooo! Hasta las gafas son de él y en las historias, ella puso “mi favorita” oseaaa, el verde para Ferxxoooo!”, “Ya karol está dando mucha pista mejor que se declare ya” y “Más claro no puede ser! Lo q pasa es q si lo hacen público empieza la mala vibra”, les dijeron.

