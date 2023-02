Correos electrónicos revelan cómo autoridades de Nueva York violan “ley santuario” al colaborar con ICE contra inmigrantes

Defensores de inmigrantes descubrieron que autoridades penitenciarias de Nueva York mantienen una estrecha colaboración con agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE), a quienes entregan inmigrantes que han cometido algún delito, aunque hayan purgado su pena.

A través de documentos obtenidos bajo la Ley de Libertad de la Información (FOIA, en inglés), el Immigrant Defense Project (IDP) y Black Alliance for Just Immigration (BAJ) compartieron los correos electrónicos intercambiados entre autoridades migratorias y los oficiales penitenciarios, incluso con expresiones discriminatorias.

El reporte de las organizaciones señala que han pasado ocho años desde que se aprobaron leyes que limitan la colaboración de autoridades locales con ICE, como parte de los esfuerzos por ciudades y estados santuario.

“Hemos rastreado durante años cómo las agencias de la ciudad se burlaron de nuestras leyes existentes y continuaron canalizando a las personas hacia las manos de ICE”, indica el informe al que tuvo acceso este diario. Eso ha perjudicado a los inmigrantes y a sus familias.

IDP y BAJ obtuvieron más de mil páginas de correos electrónicos intercambiados entre el Departamento Correccional (DOC) de la ciudad de Nueva York y ICE entre 2015 y 2019, después de meses de batallas legales, por lo que temen que la práctica continúe después de los años mencionados.

“La correspondencia muestra, sin lugar a duda, que la agencia de la ciudad ha estado violando las leyes de detención de la ciudad y tomando medidas activamente para facilitar la detención de inmigrantes neoyorquinos por parte de ICE”, se acusa.

Mensajes por la deportación

Las organizaciones revelan documentos de cómo el DOC mantiene comunicación regular con ICE, a pesar de que las leyes locales lo impiden.

“El lenguaje de los correos electrónicos también ilustró una profunda e impactante cultura de colusión, un deseo de facilitar la deportación de inmigrantes neoyorquinos y un total desprecio por los derechos de las personas a quienes detienen”, se acusa.

En uno de los correos se puede leer “#teamsendthemback” o “equipo enviémoslos de vuelta”.

En otro correo electrónico, DOC expresa a ICE que están esperando “urgentemente” una orden de detención, para alguien y cuando finalmente la obtienen hace la expresión: “You are my BOO FOR REAL”, una expresión de celebración.

Qué dicen las autoridades

El responsable del Departamento de Correcciones, Paul Shechtman, testificó ante el Concejo Municipal el 15 de febrero en una audiencia conjunta entre los Comités de Inmigración y Justicia Penal.

“[L]os correos electrónicos que lee no son nuestra política y no deberían haber sucedido”, expuso.

Agregó que eso no era consistente con lo que marca la ley.

Uno de los casos presentado por activistas fue el de un inmigrante de Gambia, quien vivió en los Estados Unidos durante más de catorce años, donde se casó con una ciudadana estadounidense y tuvo dos hijos.

“En 2018 fue arrestado por un asunto criminal”, se indica. “El día en que estaba programado para ser liberado en marzo de 2020 de [la prisión] Rikers y reunirse con su familia, el DOC le dijo: ‘No te irás a casa. Vas a volver a África. ICE viene a buscarte’.

El inmigrante fue deportado y separado de su familia.

Otro caso fue el testimonio escrito que presentó Bronx Defenders para la audiencia en el Concejo Municipal del 15 de febrero, donde su cliente, un inmigrante identificado como Sr. J, reveló que había vivido 10 años en EE.UU.; aunque purgó una condena de seis meses en Rikers, en lugar de dejarlo en libertad, fue entregado bajo engaños a ICE.

