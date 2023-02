VIDEO: Con una simple respuesta, inmigrante hispano en California se libra de ser detenido por ICE

Con una simple respuesta, un inmigrante en California espantó a los oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que buscaban detenerlo.

La mañana del jueves pasado, el hispano se encontraba junto a su hija de 12 años en una intersección de Vista, California, entre San Clemente y San Diego, según relató el hombre a Noticias Telemundo.

Padre e hija se dirigían a la escuela cuando dos agentes que se identificaron como de ICE los pararon.

“Soy oficial de ICE, tengo una orden de arresto para usted“, dijo uno de los agentes, mientras el otro traducía al inglés la misma frase dirigiéndose a la niña.

“Te lo estoy haciendo saber”, agregó el oficial.

“Te tienes que bajar o lo vamos a quebrar (el vidrio). ¿Qué quiere hacer?”, amenazan los oficiales mientras la adolescente no puede evitar el llanto.

“Aquí está mi hija, la están asustando“, respondió el inmigrante, que solo se identificó como Arturo. El hispano procedió a pedirle a su hija que llamara a la madrina.

Este empezó a grabar cuando los agentes se tornaron agresivos. Según Arturo, en ningún momento, los oficiales le mostraron una orden de arresto. Este detalle fue el que utilizó para evadir a los uniformados.

“Yo no me voy a bajar de aquí hasta que me enseñe la hoja (orden de arresto)“, sentenció el conductor.

Después de varios intentos, los oficiales se fueron.

Debido el pánico por el imprevisto, la menor sintió que no podía respirar. “Ahí es donde me estaba empezando a asustar, me estaba dando mucha ansiedad, me estaba dando una crisis, no podía pensar claramente”, declaró por su parte la jovencita al medio hispano. entrevista con Noticias Telemundo.

No está claro por qué los agentes querían detener al hombre.

El abogado de inmigración, César Luna, recomendó que en caso de estar expuesto a una situación similar, aparte de solicitar un documento válido de arresto, no diga nada que pueda ser usado en su contra y pida contactar inmediatamente a un abogado.