Deliveristas de NY apoyan mayores regulaciones a baterías de litio para evitar tragedias pero solicitan apoyo para reemplazarlas

En lo que va corrido del año un total de 22 incendios, una persona fallecida y 36 heridos, ha sido el trágico saldo que han dejado baterías de litio defectuosas de bicicletas y motos eléctricas en la Gran Manzana, uno de ellos ocurrido el pasado 25 de enero en el sótano de una casa de Kew Gardens, en Queens, que afectó a casi 20 niños. El año pasado se reportaron 216 incendios, 147 heridos y seis muertos en los cinco condados.

Y en su afán para evitar que sigan ocurriendo este tipo de tragedias, hace unos días la comisionada del Departamento de Bomberos (FDNY), Laura Kavanagh, levantó una solicitud formal ante la Comisión Federal de Seguridad de Productos del Consumidor, donde instó a ese organismo a que tome medidas más estrictas para rigurizar controles y poner freno a baterías de bicicletas eléctricas defectuosas.

En las calles neoyorquinas, deliveristas que utilizan baterías de litio como parte de sus herramientas básicas de trabajo, se sumaron a la petición de que haya mayor vigilancia para garantizar que los artefactos que dan fuerza y rapidez a sus motos y bibicletas sean seguros para ellos y para los entornos en los que suelen cargarlos.

Así lo mencionó Fernan Castillo, quien se gana la vida como deliverista en Nueva York, tras advertir que hace unos meses pasó un susto cuando la batería de litio que tenía se recalentó mientras la estaba cargando y de repente empezó a echar chispas.

“Las baterías de litio para nosotros son como la gasolina para que podamos hacer más rápido nuestro trabajo, y aunque son costosas, porque pueden valer entre $800 y $1,500, dependiendo el tipo de carga que aguanten, el problema principal es que uno muchas veces las compra en las tiendas de motos de los chinos y no sabemos si son seguras o si son reconstruidas. Por eso creo que debería haber mayor vigilancia a esas tiendas para que sepamos que nos están vendiendo cosas que no se van a quemar”, dijo el repartidor guatemalteco.

“Yo me salvé de una tragedia porque había dejado cargando la batería una noche y me dio por ir al baño, cuando justito ahí empezó a quemarse y la alcancé a desconectar, pero si no, se hubiera hecho un incendio en la casa”, agregó.

David Rodríguez, quien trabaja en la industria del “delivery” de comida hace cinco años, también apoyó que se fortalezcan las medidas de seguridad con las baterías y denunció que hay un mercado negro “artesanal”, donde ofrecen ese tipo de artefactos por menos precio.

“Los deliveristas estamos expuestos a múltiples riesgos todos los días en las calles pero además, esto de las baterías nos ha generado otro problema adicional, no solo por el hecho de que puedan explotar sino que en las casas donde vivimos muchos ya no nos dejan cargarlas por el temor a que haya incendios”, dijo el mexicano.

“Me parece buena idea que intensifiquen las medidas de revisión y de seguridad de las baterías, pero también deberían crear como una oficina oara que uno vaya y ahí se las revisen y si son peligrosas, que la Ciudad nos subsidie las nuevas porque son costos extra que ya no podemos cargar”, agregó.

Hernando Molinar, deliverista de Queens, se sumó a ese llamado y pidió a las autoridades locales que en vez de perseguir a los repartidores con multas, deberían tenderles la mano con más talleres sobre los riesgos en las baterías y programas para cambiarlas por artefactos seguros.

“La policía siempre está detrás de nosotros poniéndonos tickets muy costosos y hasta quitándonos las motos y las bibicletas, pero en vez de eso lo que tienen que hacer, ya que somos trabajadores escenciales es apoyarnos para que todos los que trabajamos en esto estemos seguros de que nuestras baterías están buenas y de paso evitar tragedias. Y si ven que son de las que no sirven, que nos ayuden a reemplazarlas”, dijo el padre de familia.

En su llamado a las autoridades federales, una de las sugerencias que ofreció la Comisionada Kavanagh, fue incautar “dispositivos importados en los puertos que no cumplan con los estándares mínimos de la industria”, al igual que “imponer sanciones a los fabricantes que no informen sobre los peligros que plantean los productos y buscar retiros adicionales de productos inseguros”.

La jefa del Departamento de Bomberos agregó que las autoridades federales deberían “también considerar regulaciones adicionales, como prohibir la venta de cargadores de baterías”, dijo la Comisionada Kavanagh en la misiva enviada a la Comisión Federal de Seguridad de Productos del Consumidor.

Incidentes con baterías de litio en NYC en datos