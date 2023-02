Diarios estadounidenses cancelan la tira cómica “Dilbert” por comentarios racistas de su autor

Varios diarios de Estados Unidos, incluido The Washington Post, han cancelado la tira cómica “Dilbert” después de que su autor hiciera unos comentarios racistas.

Entre los diarios que han cancelado la tira cómica figuran The Boston Globe, Los Angeles Times y las más de 300 cabeceras que forman parte del grupo Gannett, uno de los grupos editoriales más grandes de Estados Unidos y propietario del popular “USA Today”.

La decisión de esos diarios llega después de que el autor de la tira cómica, Scott Adams, dijera el miércoles en una retransmisión en directo en YouTube que la comunidad negra de EE.UU. es un “grupo de odio” y que los blancos deberían “alejarse de ellos”.

En un comunicado, Gannett justificó su decisión de cancelar la tira cómica por los “comentarios discriminatorios” de su autor y explicó que, aunque respeta la libertad de expresión, la visión de Adams “no está en línea” con los valores del grupo editorial.

At @Gannett, we lead with inclusion and strive to maintain a respectful and equitable environment for the diverse communities we serve nationwide. #TeamGannett pic.twitter.com/GvHR1w9ae3 — USA TODAY NETWORK PR (@USATODAY_PR) February 24, 2023

Por su parte, el diario The Washington Post explicó el sábado a través de un portavoz que había recibido llamadas de los lectores pidiendo que se rescindiera el contrato con Adams y, finalmente, este domingo la tira cómica fue eliminada de la mayoría de sus ediciones escritas.

Algunas ediciones, sin embargo, mantenían el dibujo porque la orden no había llegado a tiempo. En la web había sido totalmente eliminado.

Adams, de 65 años, creó la tira cómica en 1989 y su éxito hizo que se convirtiera en una serie animada de televisión.

La tira cómica gira en torno al Dilbert, un ingeniero con pocas habilidades sociales, y su perro, Dogbert.