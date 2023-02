Escandaloso golazo desde más atrás de la media cancha de Cristiano Biraghi hizo estallar las redes [Video]

El italiano Cristiano Biraghi deleitó este lunes a todos los fanáticos del fútbol tras marcar un golazo desde más atrás de la mitad de cancha en la victoria de su equipo Fiorentina 3-0 sobre el Hellas Verona por la jornada 24 de la Serie A.

Con el partido definido cerca del minuto 89′ gracias a los goles del brasileño Arthur Cabral y de Antonin Barak, todo parecía que se terminaría con el 2-0 en el marcador, pero una falta sobre su compañero Rolando Mandragora en la mitad de la cancha lo cambió todo.

Durante la discusión de los jugadores del Hellas Verona por la falta que sentenció el árbitro, Biraghi fijó el balón sobre el terreno y sin mediar lanzó un disparo de más de 63 yardas con dirección a portería.

Cristiano Biraghi's first Serie A goal of the season caught EVERYONE by surprise. 😳 pic.twitter.com/PFSiP8DDqf — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 27, 2023

Para la sorpresa de todos el balón superó al guardameta Lorenzo Montipo por la potencia que llevaba y terminó marcando uno de los mejores goles de la jornada en el fútbol europeo.

El golazo ha sido el más lejano que se ha marcado en la Serie A desde que 10 años atrás, en 2013, el argentino Facundo Roncaglia anotara (también en favor de la Fiorentina) ante Napoli desde casi 70 yardas. Saw it was Facundo Roncaglia’s birthday today, which reminded me he scored one of the most random goals ever from his own half vs Napoli for Fiorentina years ago pic.twitter.com/PC603bGLSq— Francesco (@FRANCESCalciO_) February 10, 2022

En aquel entonces Roncaglia intentó meter la pelota al área para asistir a su delantero pero un mal cálculo del portero rival hizo que el esférico terminara dentro de las redes.

