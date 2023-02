“Escuchar que anuncien tu nombre como jugador de los Yankees jamás pasa de moda”: Aaron Judge se emociona con el inicio de la MLB

Aaron Judge no ocultó su emoción de poder escuchar su nombre asociado a los New York Yankees, no solo en el inicio de los Spring Training o de una temporada más, sino posiblemente para lo que resta de su carrera, algo que califica como un sentimiento y sensación que “nunca pasa de moda”.

El jardinero de 30 años fue recibido entre aplausos por el público presente en el George M. Steinbrenner Field, complejo primaveral de los Yankees ubicado en Tampa, Florida, al que asistió por primera vez el domingo. Un hecho que le demostró que tomó una buena decisión al quedarse con el equipo neoyorquino.

“Escuchar que anuncien tu nombre como jugador de los Yankees de Nueva York jamás pasa de moda”, expresó Judge con una sonrisa en el rostro. “Si es en Tampa, si es en Nueva York, eso era algo que no quería dejar de escuchar una vez que entré a la agencia libre. Estaba esperando escuchar esas palabras otra vez. Fue un momento emocionante, pienso yo”.

Ese momento y las palabras posteriores del ‘Juez’, dejan ver lo emocionado que está de iniciar su octava temporada en la MLB, todas con el uniforme de los Bombarderos del Bronx y ahora con un poco más de responsabilidad puesto que se convirtió en el nuevo capitán del equipo.

Aunque, pese a ser su temporada número ocho y ya con el cartel de líder, Judge no deja de ser ese joven soñador y entusiasta que se emociona por todo, tal un como lo hace un novato, al menos así lo percibió el entrenador de los Yankees, Aaron Boone en su primer juego de los entrenamientos primaverales.

“Sentí que cuando estaba hablando con él el otro día, diciéndole cómo, ‘Vamos a jugar ese primer juego (en Tampa), ¿verdad?’”, contó Boone. “Y él estaba como, ‘Oh, s픑. Así que sé que estaba emocionado. Le encanta el juego y obviamente volver aquí, poder ponerse el uniforme otra vez y salir a jugar, creo que era algo que estaba esperando”.

