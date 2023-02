Vladimir Guerrero Jr. está intratable en los spring training con par de cuadrangulares

Los entrenamientos primaverales de la Major League Baseball (MLB) ya están dando una vista de las figuras que tomarán el protagonismo en cada uno de los equipos para la temporada 2023; una de estas estrellas es el dominicano de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr.

El toletero quisqueyano apenas tiene dos partidos disputados de los spring training y no ha perdido la oportunidad para demostrar su poder al conectar par de cuadrangulares que resultaron ser todo un espectáculo para la afición que estuvo presente en el TD Ballpark. El jugador pegó un batazo de 401 pies el domingo en el juego correspondiente a la Liga de la Toronja contra los Yankees de Nueva York.

Estos resultados han demostrado una importante recuperación en el estado físico de Guerrero, quien tuvo un retroceso durante la campaña 2022. Sin embargo, sus 32 jonrones y el premio al Guante de Oro le valieron para ser llamado al Juego de Estrellas.

En entrevista para MLB.com, el quisqueyano se mostró enfocado en poder mejorar sus números y así apoyar a los Azulejos lo mejor posible para avanzar a los playoffs e incluso luchar por el banderín, aunque sostuvo que no es un trabajo sencillo de lograr.

“No es que no lo hiciera antes, pero trato de tomar las cosas más en serio ahora. Si nos enfrentamos a nuestros propios pitchers o en juegos como el de hoy, solo estoy tratando de dar todo lo que pueda y prepararme para la temporada”, expresó Guerrero Jr.

“Me siento bien en este momento. Por supuesto, no me siento al 100%, pero estoy tratando de prepararme lo más que pueda. Estoy trabajando muy duro para estar al 100% para la temporada”, agregó.

