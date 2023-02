Homenaje póstumo: Pelé recibió premio The Best de la FIFA y lo entregó Ronaldo Nazario

Edson Arantes do Nascimiento, mejor conocido como “Pelé”, es considerado el más grande futbolista de la historia, y por esa razón este lunes recibió un homenaje póstumo en la gala de los Premios The Best de la FIFA.

El homenaje estuvo encabezado por el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, y la leyenda del fútbol brasileño Ronaldo Nazario.

🏆 Marcia Cibele Aoki, esposa de O Rei Pelé, recibe un premio homenaje a la Leyenda de manos del gran Ronaldo Nazario.



Compartimos los premios THE BEST por DSPORTS y @DGO_Latam.



🎙️ @giraltpablo – @JPVarsky pic.twitter.com/DSgoT6Z1RN — DSports (@DSports) February 27, 2023

Ronaldo le entregó el premio The Best póstumo a la viuda de Pelé, Marcia Aoki, quien estuvo presente en el evento que enaltece a los mejores futbolistas.

“Cuando Pelé jugaba, el mundo era más racista que ahora. Él mostró que un negro podía ser el mejor de todos, que podía estar en la cima y sentar un precedente sin igual. Pelé fue grande dentro del campo, pero también con un impacto enorme en la sociedad”, dijo Ronaldo Nazario sobre el tres veces campeón del mundo.

En medio del homenaje se proyectó un video con los mejores momentos de la carrera de Pelé y todos los presentes lo aplaudieron.

El Rey Pelé falleció el 29 de diciembre del 2022, luego de sufrir complicaciones de salud a raíz del cáncer de colon que le habían detectado.

