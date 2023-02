Miguel Herrera se ilusiona con Xolos: “Queremos clasificar y ser un equipo protagonista”

Los Xolos de Tijuana consiguieron una valiosa victoria en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX tras derrotar al Club Pachuca en la cancha del Estadio Caliente, un resultado que sin duda alguna les permite soñar con la posibilidad de avanzar a la Liguilla del campeonato y así obtener grandes resultados en el futuro.

Ante este hecho, el director técnico de la organización azteca, Miguel Herrera, aseguró que a pesar del mal arranque que registraron esta campaña, todavía se encuentran a tiempo de clasificar a la siguiente ronda y poder convertirse en protagonistas del actual torneo.

“Nos quedan ocho finales, vamos a pelear con todo, queremos clasificar, entrar a la fiesta y ser un equipo protagonista. Desde que llegué les dije (a los jugadores) que este equipo se iba a matar en la cancha, lo importante es matar y no agachar la cabeza. En los primeros partidos nos quedamos con sabor amargo a pesar de jugar bien, pero el equipo ahí va”, expresó el estratega durante conferencia de prensa.

En la misma rueda de prensa, el ‘Piojo’ Herrera se mostró tranquilo por el funcionamiento que han mostrado sus jugadores en los últimos compromisos; el técnico destacó la gran ofensiva que han tuvieron en el duelo contra Pachuca, especialmente en el primer tiempo del partido.

“Creo que fuimos más directos, llegamos muy rápido al cuadro de ellos, el equipo me deja tranquilo que ahí vamos, no echamos campanas al vuelo, es un triunfo, es sumar tres puntos y es empezar la escalada para entrar a los ocho primeros. No vamos a maniatar al campeón y a un equipo que siempre hace daño tan fácilmente, pero logramos colgar un cero en la portería, que era importante”, agregó el estratega.

Los Xolos de Tijuana se encuentran en la posición número 12 de la tabla de clasificación de la Liga MX con un total de 10 puntos, ubicándose en el mismo lugar que el equipo de la Máquina de Cruz Azul y a uno del Club León, Juárez FC y los Pumas de la UNAM.

