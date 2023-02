Christian Nodal y Cazzu enfrentan nueva polémica tras presuntamente estar esperando su primer hijo

El cantante Christian Nodal y Cazzu mantienen una relación amorosa desde hace algunos meses, hecho que a muchos fanáticos les llamó bastante la atención porque fue en febrero de 2022 cuando el mexicano dio por finalizado su compromiso con Belinda. Sin embargo, el tiempo sigue transcurriendo y la pareja se ha visto muy alegre en lugares públicos.

Ambos en diversas oportunidades han tenido que enfrentar algunos escándalos sobre su romance, y es que actualmente se encuentran atravesando otro porque supuestamente Cazzu estaría en la dulce espera de su primer hijo. El medio de comunicación TVNotas fue el encargado de haber tenido contacto con una presunta fuente cercana a ellos y habría mencionado que:

“Decidieron que aunque tuvieran la agenda llena, tenían que dedicarse tiempo y espacio para ellos si querían que esto funcionara, y bueno, han pasado mucho tiempo juntos conviviendo en familia, y con la noticia inesperada que llegó, pues qué te puedo decir“, reseñó el medio.

En las redes sociales también comenzaron a mencionar que Christian habría intentado cubrir con sus manos el vientre de su amada, con el objetivo de aparentemente no dejar que el resto hablara de ellos. No obstante, hasta la fecha ambos no han querido aclarar los rumores que se están registrando hasta el momento.

No es la primera vez que atraviesan rumores de este tipo porque fue a mediados del año 2022 cuando comenzaron a decir que estaban esperando un hijo, y es que aparentemente todo incrementó tras la compra de un domicilio en Argentina, país natal de la cantante.

Algunos meses atrás una fanática de ellos mencionó que Cazzu sí estaría esperando un bebé, debido a que en una entrega de premios Nodal supuestamente le estuvo tocando el abdomen a la argentina. Sin embargo, resultó ser completamente falso, pues hasta el momento no se le ha visto con su vientre abultado. Para aquel entonces decidieron bromear con algunas historias en la red social de la camarita, y jamás aclararon la situación que terminó siendo mentira en ese entonces.

