“Hay cosas que no entiendo”: Iker Casillas lanzó polémico mensaje tras los premios The Best

El legendario portero español, Iker Casillas, ha revolucionado las redes sociales tras un polémico mensaje en el que cuestiona los premios otorgados en la edición 2022 del The Best de la FIFA.

En su cuenta de Twitter, Casillas publicó un tuit en el que afirma no entender los criterios de las premiaciones, y aunque no menciona al The Best, queda sobrentendido que se trata de ese galardón.

“Yo hay cosas que no entiendo de esto de los premios de fútbol…” dijo el exportero que ahora participa en la Kings League de Ibai Llanos y Gerard Piqué.

Yo hay cosas que no entiendo de esto de los premios del fútbol… — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 27, 2023

El tuit se volvió viral casi de inmediato, y tuvo miles de reacciones de usuarios que en su mayoría defendieron a los ganadores del certámen.

“Es fácil, gana el mejor del año, no el que más te gusta o tu favorito, ya todos sabemos como te gusta votar y no siempre es por el que mejor se desempeña en el año”, le respondió un seguidor.

En el The Best 2022 hubo prácticamente una hegemonía argentina, pues Lionel Messi se consagró como el mejor futbolista del año, Lionel Scaloni como el mejor entrenador, y Emiliano “Dibu” Martínez como el portero más destacado.

Pero no todo terminó allí, pues Argentina también ganó el premio a la mejor hinchada del año.

