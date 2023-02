Juicio en Nueva York agudiza la polarización en México

La decisión de un jurado del distrito este de Nueva York que encontró culpable de conspiración por narcotráfico al exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, encendió el debate público en México y enfrentó de nueva cuenta a partidarios del régimen con opositores.

El veredicto coincidió a mediados de la semana pasada con el llamado que hacían un puñado de organizaciones diversas a la gran marcha nacional en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y las reformas impulsadas en dicha institución por el presidente Andrés Manuel López Obrador aprobadas, por cierto, desde la noche del miércoles en el Senado de la república.

La citada concentración celebrada el domingo 26 en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, tuvo réplicas en casi todo el país y una decena de ciudades en Estados Unidos, Nueva York incluida. En todas la figura de uno de los arquitectos en México de la tristemente célebre Guerra contra las Drogas, el señor García Luna, apareció tanto en el discurso, en mantas y en general su figura flotó en el ambiente como un fantasma que enturbió aún más el de por si crispado ambiente político mexicano.

El lunes 28 por la mañana López Obrador dijo que la mayoría de los convocantes “han pertenecido al narcoestado, como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna” acusándolos de que su defensa del INE se basa en “la mentira de que se quería afectar la democracia en México cuando, en esencia, ellos son antidemócratas”.

Previamente y en lo que parece un desesperado intento por no seguir perdiendo el apoyo popular de cara a las elecciones presidenciales del 2024, el conservador Partido Acción Nacional, que gobernó el país entre 2000 al 2012, tiempo de la acusación contra el ex super policía, dijo en voz de su dirigente Marko Cortés que ellos “exigen que se haga justicia y que cualquier servidor o exservidor publico que haya cometido un delito sea juzgado y castigado con todo el peso de la ley”, agregando que “García Luna nunca ha sido militante de Acción Nacional”.

Tras el veredicto dado a conocer la tarde del martes en la corte de Brooklyn, el debate igualmente se trasladó a los medios de comunicación donde una mayoría celebró que se haya hecho justicia sobre el oscuro personaje al que se responsabiliza, sea por colusión con criminales o por incompetencia, de la escalada de violencia en el país. Otros comunicadores como el ex director del influyente diario MILENIO, Carlos Marín, criticaron que “la falta de pruebas” haya llevado al jurado a tomar una decisión “basados en su fe”.

En esta polémica, hasta el mismo diario The New York Times salió raspado luego que un sector afín al gobierno amloista, le criticó haber llevado a su primera plana la disputa electoral (“Plan B: México restringe a su Instituto Electoral”) pero no el veredicto de culpabilidad contra García Luna.

Una discusión que regresará al inicio del verano cuando se dicte sentencia al imputado.

* Juan Alberto Vázquez es corresponsal de Milenio (México) y autor del libro “NXIVM: La secta que sedujo al poder en México”. Twitter @juansinatra