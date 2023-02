Lotería de California insiste en que Edwin Castro es el ganador legítimo de los $2,000 millones del Powerball pese a demanda por boleto “robado”

La Lotería de California se mantiene en su posición de que Edwin Castro es el ganador legítimo de los $2,000 millones del Powerball sorteados en noviembre pasado a pesar de que otro hispano alega en una demanda que le robaron el boleto.

En una demanda presentada el mes pasado en la Corte Superior del Condado Los Ángeles, José Rivera alega que fue él quien compró el 7 de noviembre el boleto que contiene las seis cifras ganadoras del premio más cuantioso en la historia de la lotería de Estados Unidos.

Según se expone en el recurso legal, un hombre solo identificado como “Reggie” le robó el boleto a Rivera. No están claras las circunstancias del supuesto robo y la relación entre las partes. El documento indica que, aunque Rivera le pidió en múltiples ocasiones que le devolviera el boleto – incluso después del sorteo -Reggie se quedó con el tiquete. Entre las supuestas excusas que dio para no devolvérselo al presunto comprador fueron que no eran los números ganadores y que, si encontraba el tiquete, se repartirían el premio 50/50.

Tanto Reggie como Castro figuran como demandados por daños y prejuicios además de la Lotería de California. Tampoco se tiene conocimiento de la relación entre el supuesto ganador anunciado por la Lotería con los otros dos hombres.

En la demanda, se solicita a la entidad no desembolsar el dinero del premio hasta tanto no se dilucide el pleito en el tribunal.

A pesar del litigio, la Lotería de California ayer insistió en que Castro es el ganador legítimo de los fondos, tal y como habían anunciado en una conferencia de prensa el 14 de febrero en la que no estuvo presente el premiado.

Cuando se trata del proceso de investigación para grandes ganadores, la Lotería de California tiene la máxima confianza en su proceso para hacerlo”, declaró este lunes a ABC News Carolyn

Becker, la portavoz de la entidad. “La Lotería de California se mantiene confiada en que Edwin Castro es el ganador correcto del premio de los $2,004 millones derivado del sorteo del Powerball de noviembre del 2022”, puntualizó.

Las autoridades de ley y orden del estado no han informado si iniciaron una pesquisa de los hechos. Pero, entre otras cosas, la denuncia en Corte pide a investigadores revisar los videos de Joe’s Service Center, en Altadena, para corroborar que fue Rivera quien compró el boleto premiado.

